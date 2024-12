L’Associazione “Amici di… versi” indice il 2° Concorso Letterario della Rassegna “L’amore universale”

Tematica controversa:

L’Indifferenza o L’Entusiasmo.

L’ indifferenza.

Come aria gelida d’estate, s’insinua, d’improvviso, tra le fronde del cuore.

Muta.

Silente sensazione del non esistere.

(Giorgia Catalano)

REGOLAMENTO

TEMA DEL CONCORSO “ L’Indifferenza o L’Entusiasmo “

L’Indifferenza è più colpevole della violenza stessa. E’ l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte , il peso morto della storia. Si manifesta con il silenzio, con l’ incapacità di condividere, con l’inerzia , con il distacco, con la freddezza e con l’insensibilità.

Psicologicamente è considerata una forma di difesa che porta una persona a distanziarsi dagli altri e dalle proprie emozioni per proteggersi da qualcosa di doloroso vissuto.

EVVIVA! L’esclamazione usata principalmente per esprimere L’Entusiasmo che si può sintetizzare come un grande sentimento di gioia, di euforia,fervore,passione e slancio.

Quando invece manca L’Entusiasmo si crea Apatia e cioè quel sentimento di Indifferenza con mancanza di emozioni.

Precisazioni

La scelta è descrivere: soltanto con la tematica dell’indifferenza o soltanto con la tematica dell’entusiamo o scrivere di entrambe all’interno del solo testo o della poesia.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare autori italiani e autori dell’Unione Europea con opere inedite in lingua italiana, ovvero mai pubblicate sia in forma cartacea che in forma digitale (ebook, web, app) pena l’esclusione. Per i minorenni occorrerà la firma di un genitore o di chi esercita la patria podestà sulla scheda di partecipazione.

Se dalla presentazione dell’opera alla scadenza del concorso, l’inedito dovesse diventare edito, va immediatamente comunicato alla segreteria del Premio, pena la squalifica.

Non si accettano testi scritti a mano devono essere rigorosamente dattiloscritti su pc o stampati da computer scansionati.

Non possono partecipare i membri della Giuria.

Le opere non devono contenere in alcun modo temi o frasi offensive rivolte a istituzioni, razze, fedi religiose o politiche.

Tutte le opere ricevute (identificate da un codice di riferimento) saranno sottoposte, in forma anonima, alla valutazione di una Giuria qualificata.

La Giuria sarà presieduta dal Presidente del Premio, super partes e composta da esperti, scrittori, giornalisti, dirigenti e accademici i cui nominativi saranno resi noti nel giorno della premiazione.

In caso di controversie o di parità sarà compito del Presidente del Premio e dei soci decidere in merito.

Il giudizio della Giuria e del comitato organizzatore è insindacabile e inappellabile

Enti pubblici e privati, aziende e associazioni possono sponsorizzare un premio indicando la poesia o il testo partecipante. Lo Sponsor ha diritto di partecipare con un proprio delegato alla giuria e sarà chiamato a consegnare il Premio al vincitore. Premio versato dallo sponsor 100 euro.

Non assegnare il premio o menzione in assenza di opere in una specifica sezione.

La premiazione si svolgerà tra inizio settembre e fine settembre 2025 a Roma sarà aperta al pubblico gratuitamente. Agli autori delle opere vincitrici, che parteciperanno alla cerimonia di premiazione, i dettagli della location e della data verranno comunicate tramite @ o contatto telefonico.

3. LE SEZIONI DEL CONCORSO:

Sezione A e C: poesia in lingua italiana (un componimento nei limiti dei quaranta versi in formato word /doc)

Sezione B e D: racconto breve in lingua italiana (DUE cartelle max 10000 caratteri, spazi inclusi in formato word /doc)

PREMI

Premio senior per la sezione Poesie

1° Premio Senior: Targa + attestato di partecipazione

2° Premio Senior: Targa + attestato di partecipazione

3° Premio Senior: Targa + attestato di partecipazione



SEZIONE B

Premio Senior per la sezione Racconti

1° Premio Senior: Targa + attestato di partecipazione

2° Premio Senior: Targa + attestato di partecipazione

3° Premio Senior: Targa + attestato di partecipazione

SEZIONE C

Premio Junior per la sezione Poesie

1° Premio Junior: Targa + attestato di partecipazione

2° Premio Junior: Targa + attestato di partecipazione

3° Premo Junior: Targa + attestato di partecipazione

SEZIONE D

Premio Junior per la sezione Racconti

1° Premio Junior: Targa + attestato di partecipazione

2°Premio Junior: Targa + attestato di partecipazione

3°Premio Junior: Targa + attestato di partecipazione

A discrezione del Comitato Organizzatore e della Giuria, saranno inoltre assegnati premi speciali e Menzioni di Merito e, a tutti i partecipanti, verrà conferito un attestato di partecipazione.

I premi e gli attestati di partecipazione non potranno essere spediti ai vincitori, è accettata la delega previo copia documenti riconoscimento (delegato e delegante).

INVIO

I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre la mezzanotte del 30 Giugno 2025

all’indirizzo di posta elettronica info@amicidiversi.org.

L’organizzazione si riserva il diritto di prorogare la data di scadenza o anticipare la scadenza per numero considerevole di invii. Le modifiche del Bando verranno segnalate sul sito www.amicidiversi.org, sulla pagina Facebook Associazione culturale APS Amici…Di Versi e sul sito concorsiitaliani.it

I file delle opere allegate non dovranno contenere dati personali dell’autore.

Nella causale segnalare la sezione alla quale si intende partecipare.

Allegare copia dell’avvenuto pagamento.

Allegare la scheda di partecipazione

Tutto il materiale inviato per il concorso non sarà restituito.

Si informa che i dati personali non verrannocomunicati o diffusi a terzi.

CONTRIBUTO

Il contributo di partecipazione per spese di segreteria è di 20 euro (nulla per gli Junior 12/18) da versare CON BONIFICO sul c/c postale di: Associazione culturale AMICI… DI VERSI IBAN IT73P0760103200001060794599 per gli stranieri dell’Unione Europea la quota partecipativa è di 20,00 da versare con bonifico sul conto corrente postale Poste Italiane IT73P0760103200001060794599 il BIC SWIFT è BPPIITRRXXX

Sarà possibile partecipare a più sezioni con il costo aggiuntivo di 10 euro per ogni sezione.

7. RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando e la tacita autorizzazione al trattamento dei dati personali per i soli fini del concorso stesso.

La giuria e il comitato organizzatore non risponderanno di eventuali plagi e l’invio di elaborati non autorizzati dagli effettivi autori. Non verranno presi in considerazione gli elaborati che non risponderanno alle caratteristiche tecniche previste dal presente Regolamento

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

DA ALLEGARE E COMPILARE IN TUTTII SUOI PUNTI.

Io sottoscritto/a:

Nome…………………………………Cognome……………………………

Nato/a

il…………………………a……………………………………………………

Residente in

Via………………………………………………………n………….

Città………………………………………Prov……………………

Cap ……………

Telefono …………………………. Cell………………………………………

Mail…………………………………………………………………………….

Chiedo di partecipare, con un’opera inedita, alla Seconda Edizione del Concorso Letterario L’Amore Universale “ Indifferenza o Entusiasmo “

Sezione……………………………………….

Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera in concorso è del mio ingegno e che la stessa è inedita; di aver preso visione del regolamento e che la suddetta opera non ha vinto alcun Premio/Concorso/ artistico né mai è stata selezionata nel gruppo ristretto delle opere vincenti.



FIRMA …………………………………………………………….

Luogo…………………………data…………

Firma del genitore……………………………

Esprimo dunque il mio libero consenso al trattamento dei dati e all’utilizzo gratuito di immagini in sede di premiazione da parte dell’organizzazione, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016 in materia di Privacy.

Autorizzo il trattamento dati in base alla normativa vigente

FIRMA———————————————————————————————————

RIFERIMENTI

Associazione AMICI…DI VERSI @ info@amicidiversi.org

Presidente Daniela Cococcia 3383662125 –

Sede legale Via Ferdinando Acton 108, 00122 Roma

INFO: