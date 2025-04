La pulizia del tempio, il nuovo libro di Thomas Yorman Vitulano

di Caterina Civallero

Thomas Yhorman Vitulano esoterista, studioso, praticante e istruttore di Alchimia Trasformativa Spirituale e Scienza Iniziatica, autore, musicista e compositore, presenterà dal vivo il suo nuovo libro LA PULIZIA DEL TEMPIO – Le Antiche Conoscenze delle Scuole Esoteriche per la purificazione e la protezione della persona e della casa sabato 19 aprile alle 16,00 presso Palazzo Ricci in P.zza Santa Caterina 11 a Finalborgo (SV). Il testo è pubblicato da Edizioni Progetto Fratellanza e distribuito da Il Giardino dei libri.

Venerdì 18 aprile dalle ore 16,00 alle 18,30 è possibile partecipare al 3° Incontro del Cerchio Esoterico dal vivo nella medesima sede.

Ho già avuto modo di intervistare Thomas a proposito del suo CD intitolato The Seed e conosco la sua capacità di esprimere, anche in musica, un discorso simbolico capace di raggiungere corde profonde. Noi stessi siamo strumenti che necessitano di liberare suono ed energia.

Thomas si occupa in particolare di divulgare le conoscenze magico/alchemiche della Tradizione Esoterica Occidentale e i principi essenziali del Cammino di Reintegrazione, contenuti nell’inestimabile bagaglio culturale della Fratellanza Bianca Universale.

Il Maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov e la sua Maestra sono i suoi maggiori ispiratori: I loro insegnamenti, se praticati quotidianamente, conducono alla trasformazione interiore e alla relativa realizzazione spirituale nella vita.

«Un tempio e una chiesa non sono altro che forme. Quelli che si fermano alla forma hanno bisogno di andare in un tempio per pregare ed essere ascoltati da Dio. Chi segue il principio, invece, sa che esistono altre forme di templi: tutta la natura, con le montagne, gli oceani, le foreste, è un unico grande tempio dove si può pregare. E tuttavia non è il tempio migliore. Esiste un tempio ancora superiore alla natura: voi stessi. Ed è quel tempio che dovete purificare affinché il Signore venga a stabilirvi la sua dimora. Ѐ questo il senso delle parole di Gesù: Voi siete i templi del Dio vivente.»

Omraam Mikhaël Aïvanhov

La Via Spirituale è una perpetua purificazione, una continua pulizia, un costante lavacro, un imperituro mondarsi da ciò che vuole oscurare il Sé o Sole Interiore, incrostando la mente, indurendo il cuore e irrigidendo il corpo. Essere un Tempio è tornare coscienti di questo e lavorare per divenire Servitori della Purezza e non più schiavi della sporcizia. La reale pulitura e edificazione del Tempio parte da noi, parte da te, inizia dal momento in cui ti consacri totalmente nel cuore al tuo Sé. Ma per arrivare a questo è necessario iniziare a considerare i tuoi corpi la tua casa, e la tua casa la dimora dei tuoi corpi; per trasformare la tua personalità affinché riveli il vero volto dell’Essere che Sei, liberare la tua psiche da antichi aggregati oscuri recuperando spazio per l’anima, bonificare le regioni infracoscienti interiori, per fondare l’impero della coscienza superiore e guarire l’io sofferente per far risplendere lo Spirito Solare ed irradiante. Questa è la vera Pulizia del Tempio.

Fate sì che il vostro vivere non sia empio,

ma fate di voi un Tempio del vivere al di là del tempo.

