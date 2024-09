La favola di Sara Favarò “La tartaruga Carletta e la polpessa Lucy”, illustrata da Angela Barbiera, domenica 8 agosto a Borgo Parrini, ore 17,30

Domenica 8, ore 17,30, a Borgo Parrini si parla di ecologia e di amicizia con la favola “La tartaruga Carletta e la polpessa Lucy”, edizioni Valtrend, scritta da Sara Favaro e illustrata da Angela Barbiera.

All’incontro seguirà uno spettacolo per bambini, avente per oggetto la favola, a cura del Teatro Homecoming di Mimmo Stroppiana.

Sara Favarò foto di Angelo Modesto

Protagoniste della favola sono Carletta, una tartaruga caretta caretta, e Lucy una giovane polpessa. Le due creature, pur essendo molto diverse tra loro, sono legate da una profonda amicizia, grazie alla quale supereranno diversità e ostacoli.

I temi fondanti della favola sono: rispetto per la Natura, promuovendo un senso di rispetto e protezione per tutte le forme di vita; la conservazione delle risorse naturali; la salvaguardia delle tartarughe caretta caretta, la tutela del mare e il grande valore dell’amicizia. Particolare attenzione è rivolta ai pericoli che incombono sulla sopravvivenza di alcune specie marine e del mare stesso, a causa di atteggiamenti irresponsabili dell’uomo. Messaggi ecologici che aiutano a sensibilizzare i lettori più giovani, sull’importanza di proteggere l’ambiente e di vivere in armonia con la natura. Il libro contiene una importante testimonianza di Antonino Miccio, direttore dell’Area marina protetta Regno di Nettuno e già Direttore del Parco di Punta Campanella, e nuovo Coordinatore Nazionale della Consulta dei Direttori dei Parchi, e le fotografie di Pasquale Vassallo.

La manifestazione di Borgo Parrini, è inserita nell’ambito della terza edizione di “Un Borgo di Libri”. L’iniziativa è organizzata da BCsicilia Sezione “Sebastiano Tusa” di Partinico in collaborazione con Fidapa, Legambiente e Lions Club e con il patrocinio del “Centro per il libro e la lettura”, l’Assessorato regionale Beni Culturali e Identità siciliana e il Comune di Partinico.

L’AUTRICE: Sara Favarò è una poliedrica artista siciliana, nota per il suo impegno in vari campi artistici e culturali. È scrittrice, giornalista, poetessa, cantautrice e attrice. Ha pubblicato 87 libri: narrativa, saggi e letteratura per l’infanzia. Giornalista collabora con testate nazionali ed estere. Fondatrice del Gruppo Etno-Rock Sikelia, ha recitato in teatro, cinema e televisione, ed è autrice di testi teatrali. Particolarmente sensibile ai temi sociali, ambientali e di recupero del patrimonio immateriale, nei suoi saggi, esplora le radici della cultura popolare siciliana. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’ha nominata nel 2021 Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È membro onorario di diverse Associazioni Culturali Internazionali. Info www.sarafavaro.it

L’ILLUSTRATRICE: Angela Barbiera, architetto, ha realizzato una serie di cartoline illustrate per il FAI. Ha illustrato gli albi di Sara Favarò Lenzuola nel vento, La Rondine e la Farfalla e una tavola per Il Mago dei Libri, dedicato a Livio Sossi. Ha preso parte a diverse mostre, tra cui: Mirror face to face e Miniprint exchange – Italia-Portogallo. Vanta collaborazione a riviste online tra cui Futura Corriere e Blam. Instagram blu_di_sicilia