Intervista al produttore cinematografico Antonio Cirillo

Antonio Cirillo è il Coordinatore Provinciale della BAT (Barletta- Andria- Trani) di Medea Odv.

Medea Odv è un Organizzazione non Governativa della CAMERA DEI DEPUTATI Sicurezza Sociale, Supporto Psicologica e Assistenza Legale per ogni forma di Violenza di genere e in genere. Lo scorso settembre lo abbiamo incontrato e ci ha parlato dell’appuntamento importante del giorno 27 Settembre 2024 presso il Senato della Repubblica, sempre contro la lotta allo stalking, al femminicidio per la Non Violenza, ove gli è stata conferita la Benemerenza, per il PREMIO INTERNAZIONALE LEONE XIII. ANTONIO CIRILLO È anche l’ideatore del film: “teaser Stalking sconfiggerlo si deve ” ed abbiamo il piacere di parlare di questa sua ideazione e produzione e chiediamo che ci parli di questa sua idea e del tema che tratta.

Buongiorno, il film della durata di 180 minuti dal titolo “STALKING SCONFIGGERLO SI DEVE”, è una mia creatura. Del film sono sia l’ideatore che il produttore cinematografico. Un film altamente sociale dove si porta all’ attenzione il significato dell’Amore, per poi arrivare alla Gelosia possessiva sino a sfociare a Stolkerizzare. È un film ricco di emozioni dove si cerca di far capire, quali sono le fasi di un Amore Malato. Mi auguro di poter dare un notevole contributo con il mio film a tutte le donne sofferenti di un Amore Malato.

Il video è suddiviso in tre fasi ben distinte. La prima è l’incontro della coppia e la sua dichiarazione d’amore, nella seconda parte la donna ringrazia la Madonna di averla fatta incontrare con lui ed infine si arriva alla terza parte ed è la fine tragica di questo amore che di amore non aveva niente. Chiediamo ad Antonio Cirillo che ci parli delle varie fasi mettendo ben evidenza le caratteristiche comportamentali di entrambi e quali sono i segnali che dobbiamo cogliere per non essere vittime della violenza di genere.

Si, infatti la prima fase del film mette in evidenza l’amore, quell’ amore che tutte le donne vorrebbero, dove primeggia l’educazione ed il rispetto. Nella seconda fase la Donna si reca in chiesa per ringraziare la Madonna per avergli fatto trovare l’amore della sua vita, poi nella terza fase in quell’ amore professato, l’educazione e rispetto cessano di esistere e si fa avanti la gelosia possessiva sino a Stalkerizzarla.

Questo video in pochi minuti coinvolge lo spettatore e fa arrivare il messaggio in maniera molto diretta. Ora chiediamo ad Antonio Cirillo che ci parli sia del cast che delle musiche che accompagnano le scene e dell’impegno che è stato messo per realizzare questo video.

Il cast è costituito da due attori principali Uomo e Donna, coadiuvato da personaggi altamente qualificati e professionali in modo da poter rendere un film altamente qualitativo. Premetto che per alcuni attori era la prima volta che erano presenti su un set cinematografico, ma hanno ottenuto ottimi risultati. Bisogna sempre avere il coraggio di mettere in evidenza le nuove leve in modo da poter scoprire il loro talento. La canzone finale del film inneggia all’ attenzione delle donne a denunciare, infatti la canzone racconta: ho paura ho paura che questa volta potrebbe finire anche per me. Questa è la paura di essere uccisa dal proprio partner.

Sarebbe interessante conoscere i tuoi nuovi progetti dei quali parlerai al Comune di Bari il 6 giugno 2025

Il 06 Giugno 2025 in qualità di Coordinatore Provinciale della BAT di Medea Odv terremo un convegno presso la Sala Consiliare del Comune di Bari inerente alla Devianza Minorile e la Violenza di ogni Genere. Quindi da non mancare per chi fosse interessato ad ascoltare.

Concludiamo questa chiacchierata con Antonio Cirillo e lo ringraziamo del tempo che ci ha dedicato e dei suoi consigli per evitare di arrivare a situazioni così terribili.

A tutte le Donne vittime dico sempre di Denunciare, se facciamo Prevenzione riusciremo a sconfiggerlo questo male. Quindi :

NO ALLA VIOLENZA – SI ALLA VITA.

