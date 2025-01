Il TCBO presenta l’inedito cartellone “Jazz On Symphony” firmato da Paolo Fresu

“The man I Love” e “Jazz on film” sono i titoli dei due progetti artistici con l’Orchestra del Comunale, ideati e diretti rispettivamente da Celso Valli e da Vince Mendoza, proposti in doppia data a marzo e a ottobre all’Auditorium Manzoni

Con le voci di Simona Molinari, Malika Ayane, Ornella Vanoni, alcuni grandi nomi del jazz moderno quali Joe Lovano, Flavio Boltro, Dado Moroni, Ares Tavolazzi, Stefano Bagnoli e in collaborazione con il Dipartimento Jazz del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna

Nasce dall’idea di unire due mondi come quello jazzistico e quello sinfonico e dalla volontà del Teatro Comunale di Bologna di aprirsi a un nuovo pubblico l’inedito cartellone “Jazz on Symphony” 2025, che vede la direzione artistica di un nome di spicco della scena jazz contemporanea come il trombettista, flicornista, scrittore e compositore Paolo Fresu. «L’attrazione tra jazz e classica è fatale – dice Fresu – e ha attraversato l’intera storia del jazz affascinando grandi jazzisti e grandi compositori del mondo classico. “Jazz on Symphony” si propone di colmare, in Italia, quel vuoto di programmazione che a volte tende a dividere stili e sensibilità, con l’intento di costruire un nuovo pubblico curioso, aperto e trasversale, come il jazz. Bologna mostra di essere la città ideale per la sua storia e per la sua vitalità musicale; il Teatro Comunale si apre al jazz sinfonico e al crossover interpretando il pensiero creativo della sua comunità con un progetto di respiro internazionale attento alle identità locali». Il cartellone in collaborazione con la Fondazione lirico-sinfonica felsinea diventa così, per il jazzista sardo, anche un omaggio al capoluogo emiliano, sua città d’adozione.

Due sono i progetti artistici proposti in doppia data a marzo e a ottobre all’Auditorium Manzoni, con protagonisti l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e ospiti di fama internazionale: “The man I Love” e “Jazz on film”. Il primo, in programma sabato 22 marzo alle 20.30 e in replica domenica 23 marzo alla stessa ora, è ideato e diretto dal compositore, arrangiatore e produttore discografico bolognese Celso Valli, che ha lavorato – tra gli altri – con Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni e Vasco Rossi. Il titolo è tratto dal celebre brano di George Gershwin, per una serata dedicata a grandi temi d’amore della storia della canzone italiana. A dar voce a pagine senza tempo sono le due pluripremiate cantautrici Simona Molinari e Malika Ayane, con la partecipazione straordinaria della “signora della musica italiana” Ornella Vanoni. Con loro sul palco anche il pianista Dado Moroni, il contrabbassista Ares Tavolazzi e il batterista Stefano Bagnoli per la sezione ritmica. Il secondo, in programma venerdì 10 ottobre alle 20.30 e in replica sabato 11 ottobre alla stessa ora, è curato e diretto dal compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra americano Vince Mendoza – vincitore di 7 Grammy Award che vanta collaborazioni con Joni Mitchell, Pat Metheny, Herbie Hancock, Sting e Björk – ed è un tributo al jazz nella storia del cinema. Solisti sono due interpreti di riferimento del panorama jazzistico di oggi come il sassofonista statunitense vincitore di un Grammy Award Joe Lovano e il trombettista Flavio Boltro, che ha suonato anche con Michel Petrucciani. Questo progetto è in collaborazione con il Dipartimento Jazz del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.

Sponsor della rassegna “Jazz on Symphony” è l’azienda farmaceutica Alfasigma, da sempre attiva nel supportare progetti e iniziative volte a promuovere, sostenere e diffondere non solo la cultura scientifica, alla base del proprio core business, ma anche quegli aspetti della cultura, come l’arte visiva, il teatro, la musica e lo sport, che costituiscono una leva importante per la crescita e lo sviluppo sostenibile dei territori in cui è presente.

I biglietti – da 30 a 50 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 11 alle 15 (Largo Respighi, 1); nei giorni di spettacolo all’Auditorium Manzoni (via de’ Monari 1/2) da un’ora prima e fino a 15 minuti dopo l’inizio.

Vince_Mendoza_@Reinout Bos

“The man I love”: https://www.tcbo.it/eventi/celso-valli-the-man-i-love/

“Jazz on film”: https://www.tcbo.it/eventi/vince-mendoza-jazz-on-film/

JAZZ ON SYMPHONY

Direzione artistica Paolo Fresu

Sabato 22 e domenica 23 marzo, ore 20.30, Auditorium Manzoni

“The man I Love”. Temi d’amore della musica italiana

Arrangiamenti originali e direzione Celso Valli

Con Ornella Vanoni, Malika Ayane, Simona Molinari

Pianoforte Dado Moroni

Contrabbasso Ares Tavolazzi

Batteria Stefano Bagnoli

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Venerdì 10 e sabato 11 ottobre, ore 20.30, Auditorium Manzoni

“Jazz on film”

Arrangiamenti e direzione Vince Mendoza

Sassofono Joe Lovano

Tromba Flavio Boltro

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

In collaborazione con il Dipartimento Jazz del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna