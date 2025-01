Il sorriso è contagioso  | di Maria Rosa Bernasconi

Quando sento pronunciare la parola “contagioso”

Penso subito ad una subdola malattia nascosta

Alle reminiscenze manzoniane del più criminoso

All’untore, che il contagio lo spandeva apposta.

La peste del ventunesimo secolo ci ha terrorizzati

Il Covid arrivato dalla Cina il mondo ha contagiato

La statistica con diciotto milioni di morti accertati

E’ da brividi, per chi come me è un guarito miracolato.

Ma nulla è irresistibilmente contagioso come il sorriso

Vero toccasana che ti cambia la vita fortunatamente

Senza parlare, ti illumina gli occhi, la bocca e il viso

E’ il prodigio che guarisce la tristezza subitamente.

Sorridere spesso non ha mai fatto male ad alcuno

E cosa estremamente importante, non è mai inutile

Eppure c’è chi scientemente non lo regala a nessuno

Invero, innamorarsi di un bel sorriso, risulta facile.

Veder sorridere le persone che ami è meraviglioso

E’ il piacere più bello e che fa un gran bene al cuore

Nel sorriso di chiunque non c’è nulla di pericoloso

Se non è di circostanza, è comunicazione d’amore.

Il sorriso sul viso dei bambini è la prima cosa bella

E’ sincerità e purezza senza calcoli e senza riserve

Non esistono paragoni terreni, su cavalli alati in sella

E’ il balsamo miracoloso per l’anima che tutta ferve.

“Un giorno passato senza un sorriso è un giorno perso”

Non ricordo chi l’ha detto ma è una verità sacrosanta

E’ pari al sole che splende, alla luna, a un cielo terso

Smettere di sorridere è vivere un’esistenza affranta.

Chi non sa più sorridere sono i signori della guerra

Stan cambiando il volto della storia senza pentimento

Come manna dal cielo invochiamo la pace in terra

Forse una risata salverà il mondo dall’annientamento.

Maria Rosa Bernasconi