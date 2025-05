Il Percorso letterario  dell’Avv. Matrimonialista Gian Ettore Gassani – Presidente A.M.I

Dell’ Avv. Matrimonialista Gian Ettore Gassani – Presidente A.M.I. – conosciamo oltre la ben nota, ineccepibile professionalità, l’impegno letterario orientato alla divulgazione di informazioni propedeutiche alla consapevolezza che le responsabilità insite nella vita matrimoniale e familiare comportano, non tralasciando di riferire anche le difficoltà giudiziali implicite in caso di separazione e/o divorzio, conferendo comunque ai Suoi saggi – tutti tratti da fatti reali, “casi di bottega”, come Egli stesso ama definirli -, la peculiarità di letture assimilabili alla narrativa, scevre da tecnicismi, generose di esempi pratici riferiti con immancabili cenni di umorismo, a conferma della proverbiale ironia.

Nel 2011, nell’ambito della premessa de “I Perplessi sposi”(Diarkos Ed.) il primo libro costituente la pregiata tetralogia esplicativa e descrittiva dell’ultimo decennio, Gian Ettore Gassani afferma:

“La famiglia italiana sta attraversando una crisi preoccupante ed apparentemente irreversibile. Un tempo era un’isola spesso felice, sorretta da regole ferree, intrisa di precetti culturali e religiosi indiscutibili. Oggi uno tsunami morale e giudiziario la sta per inghiottire del tutto”.

Una profezia? A distanza di oltre un decennio, purtroppo, la citata affermazione è suffragata dalla realtà. Realtà riportata nei racconti riferiti nella tetralogia stessa, pubblicata tra il 2011 e il 2020 a cura dello stesso Avv. Gassani, così composta: “I perplessi sposi”– “Vi dichiaro divorziati”– “C’eravamo tanto armati”– “La guerra dei Rossi”(Ed. Diarkos).

A conferma dell’innato amore per la narrativa, a soli due anni dall’uscita dell’ultimo saggio -La guerra dei Rossi -, constateremo che l’Avvocato Saggista manifestava i prodromi rivelatori dello Scrittore quando, con l’ecletticità che lo contraddistingue, concretizzerà quello che confessò essere il Suo sogno più recondito: la pubblicazione del pluripremiato romanzo che nel 2022, lo consacrerà nell’Olimpo degli Scrittori: “L’ultimo abbraccio” (Diarkos Ed.). Un romanzo coinvolgente che giunge al cuore del lettore descrivendo con dovizia di particolari la drammaticità di una storia vera intrisa di solitudine e miseria, sostenuta dalla solidarietà e dall’amore incondizionato, nel cui ambito è pure sfiorato il lato romantico esteso alla passione, ma soprattutto, una storia tanto grande ed inclusiva che, come una matriosca, ne contiene molte altre, tutte realmente vissute che, dichiara l’Autore:

“ho ascoltate ammirato per voce dei diretti interessati, Persone splendide che ho avuto l’onore di conoscere nei meandri delle terre dell’Est, meravigliato dalla loro grande generosità nel donare amore e sostegno ai più bisognosi, pur non avendo nulla per sé e condividendo persino la miseria in parti uguali, prodigandosi nell’aiutare i più deboli… gli orfani…”.

Connaturato da spirito combattivo e sostenuto dall’incrollabile volontà di sostenere un ferreo impegno civico, Gian Ettore Gassani si percepisce quotidianamente sollecitato dalla determinazione di agire in difesa delle Donne vittime di violenza, violenza spesso culminante nel femminicidio. Un dramma che lo tocca anche e soprattutto come Padre, tanto che nel 2024 partecipa ad una ristretta cerchia di Professionisti e Amici – cui ho il piacere di fare parte – l’iniziativa di scrivere un saggio a più mani, con l’invito a cooperare in base alle proprie esperienze e competenze. Nasce così quello che è definito un kit di sopravvivenza per le vittime di violenza: “La strage delle innocenti” (Diarkos Ed.).

