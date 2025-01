“Il Papà di Dio”, tratto dall’omonimo romanzo a fumetti di maicol&mirco, in scena al Teatro di Documenti l’1 e il 2 febbraio

Il Papà di Dio ha un diavolo per capello: suo figlio è irrecuperabile. Non ne combina mai una giusta. Non a caso suo figlio ha voluto creare il suo Universo senza prima studiare!

E qual è il risultato? Questo Universo qua! Il nostro. Un Universo dove si soffre, ci si ammala e si muore. Un Universo dove si lavora e si suda. Un Universo tutto sbagliato.

Non come quello del Papà di Dio. Un Universo meraviglioso. Dove non esiste morto, dolore né fame. Dove non si deve lavorare né faticare. Dove i soldi non esistono così come i poveri. Ma Dio non ha voluto ascoltarlo. Ed ecco qua con che razza di Universo ci ritroviamo!

Riuscirà Dio a farsi accettare da suo Papà? E suo Papà riuscirà a comprendere e capire il nostro povero Dio?’

In scena al Teatro di Documenti l’1 e il 2 febbraio “Il Papà di Dio”, scrittura scenica e regia di Andrea Fazzini, tratto dall’omonimo romanzo a fumetti di maicol&mirco.

Le tematiche di maicol&mirco – tra i principali autori del fumetto indipendente italiano, attualmente presente sul mensile “XL” de “la Repubblica”, Linkiesta, Smemoranda, Linus, Rolling Stones – sono state rielaborate dal Teatro Rebis con uno stile minimale, alternando scene comiche e irriverenti a momenti lirici, carichi d’astrazione linguistica e filosofica.

In scena Meri Bracalente, Andrea Filipponi, Sergio Licatalosi, Fernando Micucci.

Se Pasolini auspicava nelle sue opere l’avverarsi della ierofania, cioè l’apparizione del sacro nel quotidiano, maicol&mirco disegna l’epifania opposta, cioè l’apparizione del quotidiano nel sacro. Il Teatro Rebis tenta una sintesi, la congiunzione dei punti limite di questo doppio movimento, prendendo come fuochi di questa ellissi del pensar lontano, la comicità e la poesia.

Fondamentali sono le collaborazioni con la scrittrice e filosofa Rubina Giorgi, con l’artista visivo Frediano Brandetti, e con la musicista e compositrice Lili Refrain.

Teaser:

https://www.youtube.com/watch?v=uateynoHCnY

Sabato 1 febbraio ore 20.45 e domenica 2 febbraio ore 18

Costo biglietto: 10 euro, ridotto 7 euro, tessera € 3

Teatro Rebis e maicol&mircopresentano

IL PAPA’ DI DIO

tratto dall’omonimo romanzo a fumetti di maicol&mirco

con Meri Bracalente, Andrea Filipponi, Sergio Licatalosi, Fernando Micucci

musiche Lili Refrain

scenografia Frediano Brandetti

consulenza poetica e filosofica Rubina Giorgi

grafica Roberto Montani

scrittura scenica e regia Andrea Fazzini

Una produzione del Teatro Rebis in collaborazione con Festival Nottenera di Serra de’ Conti, Festival Macerata Racconta, Kilowatt Festival di Sansepolcro, Armunia di Castiglioncello_Festival InEquilibrio Esploso, Spazio Dodo di Colle Val D’Elsa, Spazio Matta di Pescara, L’Appartamento A.R.C.I. di Firenze, MAT Laboratorio urbano di Terlizzi, Interno 5 e Teatro Area Nord di Napoli, Comune di Montemarciano, Regione Marche, A.M.A.T

Bio maicol&mirco

maicol&mirco è uno (ma forse sono due) dei principali autori del fumetto indipendente italiano. Collabora con il mensile “XL” di “la Repubblica” e fa parte del collettivo artistico dei SuperAmici, insieme a Tuono Pettinato, Ratigher, LRNZ e il Dr. Pira. Con i Superamici realizza XZ-Comics, un numero speciale per l’ormai scomparsa testata “X comics” di Coniglio Editore, e la rivista “Hobby Comics” per GrrrZetic Editore. Ha collaborato con Marvel Italia, DeriveApprodi, Slow Food Editore, BeccoGiallo, “Vice Magazine” e Coniglio Editore. Tra i suoi libri, Il Suicidio Spiegato a Mio Figlio (Zooo-DonnaBavosa-Modoinfoshop-SuperAmici), Hanchi, Pinchi e Panchi (Coconino Press) emaicol&mirco Show(GRRRzetic Editore). Ha vinto il premio “Nuove Strade 2005” e il “XL Prize2010” del Napoli Comicon. Ha realizzato l’immagine di BilBOlbul 2009. Attualmente collabora anche con Linkiesta, Smemoranda, Linus, Rolling Stones, nel 2017 sono stati pubblicati, a cura della Bao Publishing i due volumi Palla rossa e palla blu e Il papà di Dio e recentemente, per la Coconino Press, il volume Gli Anarcoidi.

http://maicolemirco.blogspot.com/