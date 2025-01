Il libro: “Zia Margherita racconta” di Margherita Bonfilio | Presentazione e intervista

Margherita Bonfilio, con Zia Margherita racconta, ci accompagna in un mondo fatto di favole, storie piene di saggezza e personaggi incantati, pensato per i più piccoli ma capace di conquistare anche i grandi.

Pubblicato da SBS Edizioni, il libro raccoglie racconti che insegnano valori importanti come l’amicizia, la collaborazione e il rispetto della natura. Selezionato per la vetrina letteraria nazionale Casa Sanremo Writers, in concomitanza con il festival di Sanremo, Zia Margherita racconta è una guida gentile per i piccoli lettori. La campagna di promozione è organizzata da SBS Edizioni & Promozione.

I tuoi racconti sono pieni di personaggi simpatici e lezioni di vita. Qual è stata la tua fonte di ispirazione per creare questo universo incantato dedicato ai più piccoli?

Per i miei racconti mi sono ispirata alla realtà che mi circonda attingendo particolari da quello che vedo come le ciabatte spaiate di mia figlia che spuntano da sotto al letto. Le guardo e la fantasia parte. Una passeggiata al laghetto dell’Isola Felice, due paperotti che litigano per un pezzetto di pane fa il resto e caratterizza un libro che parla di inclusione, rispetto e solidarietà. Il tutto parte da un’immagine, un ricordo, uno sguardo agli oggetti di casa come le palette che si usano in cucina o le tazze in una vetrinetta retrò.

La papera Teodolinda, con il suo cappello e gli occhiali, è un personaggio centrale nel tuo libro e anche la protagonista della copertina. Cosa rappresenta per te Teodolinda e qual è il messaggio che desideri trasmettere attraverso di lei?

Teodolinda è una professoressa saggia, autorevole e disponibile che raccoglie intorno a sé bambini di tutte le età e animali grandi e piccoli per parlare di amicizia, collaborazione, rispetto, amicizia e gentilezza. Racchiude in sé la chiave di lettura del libro offrendo numerosi spunti di riflessione.

Le illustrazioni interne, a cura di Maria Chiara Spinelli e Susanna Pilotti, arricchiscono il testo. Quanto è importante per te il connubio tra immagini e parole nelle storie per bambini?

Certamente è molto importante per dare forma alle parole e per arricchire le descrizioni rendendole reali. Sono immagini in bianco e nero lasciando al lettore il piacere di aggiungere il colore. Inoltre a chi sfoglia il libro viene data la possibilità di aggiungere a piacimento delle illustrazioni utilizzando alcune pagine bianche. Sicuramente quelle saranno le più genuine e fantasiose.

La selezione per Casa Sanremo Writers è un traguardo importante. Come pensi che questa vetrina possa ampliare l’impatto del tuo libro tra i giovani lettori?

Attraverso la vetrina di Sanremo riuscirò a raggiungere un vasto pubblico di tutte le età lasciando a ciascuno il desiderio di riscoprire il proprio Io bambino, il famoso fanciullino, che abita in ognuno di noi e che spesso resta inascoltato e sopraffatto dalla realtà quotidiana.

