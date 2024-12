Il libro: “Tutto con il cuore” di Maria Cuono sarà presentato alla Fiera di Roma Più Libri più liberi

Sabato 7 dicembre alle ore 17.30, si terrà presso la fiera di Roma Più Libri più liberi, Stand Kimerik D46, in Via Asia 40/44, presso il nuovo Centro Congressi della capitale La Nuvola, la presentazione del libro di Maria Cuono, giornalista, scrittrice, docente di materie letterarie, dal titolo Tutto con il cuore. La nuova versione di Verso l’Orizzonte, edito dalla Casa Editrice Kimerik. La Prefazione è a cura del soprano Olga De Maio.

Modera la giornalista e scrittrice Merola Daniela, il cui ultimo libro è il giallo noir “I giorni del Cobra” e conduce due importanti rassegne letterarie, Evasioni letterarie e Al Castello di Montemiletto, Av. Inoltre è ufficio stampa e formatrice culturale.

Fra i relatori prenderà parte alla presente iniziativa l’editore, il dottor Gianfranco Natale, Claudia Cotti Zelati, autrice, sceneggiatrice e Acting Coach di grosso calibro. Ad accompagnarla durante il suo intervento saràil Maestro Luca Ruggero Jacovella con le sue musiche.

L’evento sarà ripreso da Franco Capasso di Italia Felix TV.

L’incipit della nuova silloge poetica dedicata a Lorella Cuccarini, Monica Sarnelli e Carmen Giardina porta il titolo di Amiamoci, fratelli.

Viviamo in un’epoca dove, purtroppo, regna sovrana la guerra e con questa silloge l’autrice vuol dare un messaggio di speranza. È importante avvicinare i giovani alla lettura ed è proprio attraverso la poesia che i giovani possono donare qualcosa di sé stessi al prossimo. Che ben vengano anche i concorsi letterari riservati agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. La poesia rispecchia lo stato d’animo del momento e personalmente Cuono si lascia guidare dai ricordi: un matrimonio, un invito a cena, un concerto, uno spettacolo teatrale.

L’autrice ha voluto dedicare questa silloge a Lorella Cuccarini in quanto la considera un personaggio a “tutto tondo” e nella lirica Verso l’Orizzonte si parla di lei: di un’artista a 360 gradi che canta, recita, balla e conduce. Cuono ne mette in risalto anche le sue qualità interiori. Infatti, Lorella è molto dedita al sociale e tuttavia sono tantissimi i progetti realizzati fino ad ora attraverso l’Associazione Trenta Ore per la Vita di cui Lorella ne è fondatrice. Quest’ ultima dal 1994 è a fianco di chi ha bisogno.

È grazie al progetto home che hanno realizzato case a Pescara, Modena, Napoli, Pisa per sostenere i familiari di bambini affetti da gravi patologie. Basti pensare alla storia di Federica, di una splendida ragazza che convive con l’atrofia muscolare spinale: una patologia neuromuscolare. Federica viene dalla Puglia ed è seguita presso il Policlinico A. Gemelli di Roma. Per Federica avere i genitori accanto nel percorso di cura è fondamentale. Per questo ha voluto raccontare la sua storia e diventare “testimonial” del Progetto Home.

In Verso l’orizzonte il fine è quello di far rivivere il ricordo del primo incontro con Lorella: infatti Cuono ha avuto l’occasione di conoscerla nel 2002 durante le prove di Uno di Noi, lo spettacolo abbinato alla lotteria Italia da lei condotto insieme a Gianni Morandi e Paola Cortellesi.

Da quel momento si è intensificata maggiormente l’ammirazione verso di lei che poi ha rivisto anche in altre occasioni: in teatro e negli studi televisivi della Rai. La silloge è un contenitore ricco di sentimenti, dove si affrontano vari temi legati alla guerra, all’abbandono dei cani. Si spazia dall’amicizia, l’amore, ai segreti, alle paure fino ad arrivare alle dediche a tre donne dello spettacolo.

La Cuono conserva un buon ricordo anche di Monica Sarnelli, una delle grandi interpreti della canzone napoletana: il giorno del loro primo incontro risale a due estati precedenti in occasione di una cena spettacolo presso una location suggestiva di Salerno e da qui è nata “L’Ascolto” contenuta nella presente raccolta di poesie. L’autrice ha poi rivisto la nota cantante al Teatro Augusteo di Napoli in occasione dell’evento “Felicissima Festa”, che ha riscosso un notevole successo, davvero degno di lode e di gradimento per l’autrice.

Nella silloge è presente anche “Eri tu” la lirica sulla regista e attrice Carmen Giardina e anche in questo caso l’autrice si abbraccia ai ricordi mettendone in risalto le qualità professionali dell’artista evidenziandone l’ammirazione verso di lei. Fra di loro è nata anche un’amicizia che dura orma da circa venti anni.

Claudia Cotti Zelati, nata a Roma, è un’artista e ricercatrice poliedrica che unisce la passione per il teatro, il cinema e la musica con un’approfondita e rigorosa formazione accademica e un’esperienza professionale che abbraccia diversi ambiti delle arti sceniche. Con una carriera che si estende tra l’autorialità e la direzione artistica.

Claudia ha una formazione accademica interdisciplinare, che include tre lauree con il massimo dei voti cum laude: laurea in Lettere con indirizzo Storia e Critica del Cinema, laurea In Management Musicale con indirizzo musicologico e Laurea in Regìa del Teatro Lirico Musicale.

Ha imparato a definire i suoi orizzonti professionali e a travalicarli, mantenendo salde le sue radici. La scrittura per il teatro e per il cinema, il training attorale, il lavoro di attrice sul palcoscenico e di acting coach, l’aspetto organizzativo di un evento in ambito artistico-culturale, sono declinazioni che interpreta professionalmente ed ecletticamente perché hanno un alfabeto e codici che conosce, riconosce e applica.

I maestri visibili che ha voluto incontrare, con cui ha potuto collaborare e da cui ha saputo nutrirsi e imparare, come Lino Micciché, Alejandro Jodorowsky, Giorgio Albertazzi, Luciano De Crescenzo, Piero Del Giudice e Linda Angela Zammataro, insieme ai maestri invisibili studiati e assimilati, le esperienze professionali, le hanno insegnato il coraggio e l’entusiasmo di proporsi, di essere, per fare e costruire, come un artigiano, nelle molteplici circostanze che un nuovo ambito offre, conservando integra la sua identità.

È stata direttore artistico per tre anni del Festival di Castrocaro Voci Nuove, assistente personale del M° Andrea Morricone, direttore artistico del Teatro di Ponte a Moriano a Lucca, assistente personale e consulente culturale per la Nazionale Italiana Cantanti. Claudia è anche una sceneggiatrice, con numerosi progetti cinematografici e televisivi all’attivo, tra cui la sceneggiatura di “Anna una voce umana”, “Storia di un Magistrato”, “Amnesia”, “Scacco alla Regina”.

Luca Ruggero Jacovella frequentata la “Deutsche Schule Rom”, si è diplomato in Pianoforte (1988) ed in Musica Jazz (1992); successivamente ha studiato alla London Royal Academy of Music e a diversi corsi annuali di perfezionamento in piano jazz con eminenti maestri quali Enrico Pieranunzi e Danilo Rea. Ha compiuto inoltre un corso post-lauream presso l’Università Tor Vergata in Musica. Nel 2014 ha ulteriormente conseguito la Laurea specialistica, con Lode, in “Discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili” presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ed ha conseguito i 24 CFU in materie psico-socio-antropologiche. E’ iscritto dal 2000 all’Albo dei Consulenti Tecnici in Musica per il Tribunale di Roma Ha tenuto concerti come leader in Giappone, Corea, Francia, Turchia, Romania, Giordania, Germania, USA, Messico, Singapore, Canada, Repubblica Ceca, Thailandia, Australia, Regno Unito, ed in importanti teatri e istituzioni italiane (Accademia Filarmonica Messina, Casa del Jazz Roma, Auditorium Parco della Musica, Auditorium Haydn Bolzano, Teatro Verdi Trieste, Teatro Carlo Felice, Casa Menotti Festival dei Due Mondi, Camerata Musicale Salentina, Teatro Ghione di Roma, ecc.). Ha inciso a proprio nome, “Film Favorites” col trombettista Cicci Santucci, e “The Heart of Europe” ospitando il leggendario musicista Tony Scott, il flautista Nicola Stilo, e la vocalist Yasemin Sannino. Fra le principali esibizioni si citano: International Film Festival di Istanbul in diretta televisiva Cnn; Ara Pacis di Roma; Galata Tower di Istanbul; Ambasciata Italiana di Amman; Festa del Cinema di Roma; Rai 1 e 2 come ospite solista; ecc…. Ha partecipato all’ultima registrazione musicale di Tony Scott, nella colonna sonora del film “I served the King of England” (2006).

Titolare dell’impresa J Music sas, si interessa anche di problematiche relative al lavoro nello spettacolo, redigendo specifiche proposte di legge. Ha pubblicato di recente il saggio “La teoria delle musiche audiotattili e il diritto d’autore. Una revisione paradigmatica” scritto insieme all’etnomusicologo Vincenzo Caporaletti (Rivista di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, n.2/2017).

Daniela Merola