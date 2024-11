Il libro: “Tela bianca. Atto primo: l’Autostima” di Antonella Torres | Presentazione e intervista

Antonella Torres, con Tela bianca. Atto primo: l’Autostima, ci offre un vero e proprio manuale pratico per il miglioramento personale, rivolto a chi desidera trovare la propria strada e rafforzare la propria autostima.

La sua opera, pubblicata da SBS Edizioni, è pensata come uno strumento di lavoro per tracciare il proprio percorso di crescita. Selezionata per la vetrina letteraria nazionale Casa Sanremo Writers, in concomitanza con il festival di Sanremo, Antonella condivide la sua visione sul potere della consapevolezza di sé. La campagna di promozione è organizzata da SBS Edizioni & Promozione.

Il tuo libro si concentra sull’autostima e sulla capacità di trasformare i propri sogni in realtà. Qual è stato il percorso che ti ha portato a scrivere un libro su questo tema?

Mi occupo di network marketing da diversi anni e di conseguenza ho incontrato e incontro tuttora davvero una vastità di persone e ho notato che la carenza di autostima è davvero devastante nel percorso di vita sia personale che professionale di molta gente. Per questo ho deciso di scrivere qualcosa che può aiutare a vivere meglio soprattutto e in primis con se stessi.

In Tela bianca, il lettore è invitato a prendere appunti e riflettere sulle proprie esperienze. Quanto è importante per te questo approccio interattivo e che risultati ti aspetti che i lettori possano ottenere?

L’essere interattivi per me è importantissimo perché fa sì che il lettore si senta realmente partecipe con quello che sta leggendo, che faccia suo il testo e di conseguenza trovi anche la soluzione o il giusto approccio ad una problematica che sta attraversando.

Hai definito il tuo libro come un “quaderno di lavoro”. Credi che la costanza sia la chiave per il cambiamento personale? Quali sono gli strumenti fondamentali che suggerisci per rafforzare la propria autostima?

La costanza è fondamentale per raggiungere il successo in ogni ambito. Torniamo per un attimo al periodo in cui abbiamo deciso che era arrivato il momento di imparare ad andare in bicicletta, (uso questo esempio ma ne potrei fare diecimila) se non avessimo avuto la costanza di rimetterci in sella dopo ogni caduta sicuramente sarebbe stato un fallimento. La costanza ci da, a mio avviso, più sicurezza perché ci fa diventare più bravi a fare quello di cui ci stiamo occupando.

Per rafforzare la propria autostima prima di tutto dobbiamo circondarci di persone positive e propositive, leggere libri positivi aiuta molto perché un libro ci scava dentro, siamo soli noi e lui, dobbiamo ricordarci dei nostri punti di forza e imparare a non focalizzarsi solo su cosa non è andato bene. Già solo acquisendo questo modo di vedere la vita sicuramente andrà sempre meglio. Le problematiche accadono, però si può imparare a reagire e affrontare il tutto diversamente.

La selezione per Casa Sanremo Writers rappresenta un riconoscimento importante. Come pensi che questa opportunità influenzerà la diffusione del tuo messaggio e del tuo libro?

Sicuramente è un riconoscimento molto prestigioso. Grazie a Sheyla Bobba di SBS Edizioni tutto questo è possibile. Sta già influenzando positivamente la sua diffusione, perché Sanremo è Sanremo. La gente osserva, guarda, legge e con una Kermesse così importante non si può che fermarsi e chiedersi cosa mai ci sarà scritto di così importante da essere stato scelto per questo straordinario evento.

