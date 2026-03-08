Il libro: Stoner di John Williams, un capolavoro della narrativa

Il romanzo “Stoner” di John Williams è un’opera che ha catturato l’attenzione di lettori e critici con la sua bellezza ipnotica e la sua profondità. La scrittura di Williams è un inno alla ragione e alla bellezza della lingua, un viaggio fluido e coinvolgente che porta il lettore a riflettere sulla vita e sulle sue sfumature più sottili.

Come ha scritto Ezra Pound nei “Canti pisani”, “Il tempo procedeva per sussulti e strappi”, e così sembra procedere anche la vita di Stoner, con i suoi momenti di gioia e di dolore, di passione e di noia.

Il protagonista, William Stoner, è un personaggio che si impone con la sua silenziosa determinazione e la sua capacità di concentrare l’attenzione su ciò che veramente importa. La sua storia è un esempio di resilienza e di determinazione, un faro di luce nella notte che illumina la strada a chi cerca di vivere la propria vita con integrità e passione. Stoner è un uomo che da umili origini contadine diventa un professore di letteratura, e la sua esistenza è scandita da momenti di grande bellezza e di profonda connessione con gli altri.

La trama del romanzo segue la vita di Stoner con una linearità che ricorda i migliori romanzi di Roth e Bellow, ma senza l’ironia e gli eccessi sentimentali che caratterizzano spesso le loro opere. Qui tutto è piano, regolare, ma allo stesso tempo la galleria scura che protegge questo libro come un altare nasconde crepe che riusciranno a sorprendere ogni tipo di lettore. Memorabili alcuni personaggi e in particolare due scene che pungono con una vividezza smagliante.

Ciò che distingue “Stoner” è la capacità di Williams di scavare nei momenti ordinari della vita e di trovare in essi una profondità straordinaria. Il romanzo eleva il quotidiano al sublime, facendo sembrare significativi anche gli eventi più comuni: sentirsi stanchi e guardare fuori dalla finestra, provare passione o noia per il proprio lavoro e studio, i litigi sul lavoro, vedere i propri cari crescere, essere consapevoli del tempo che passa e di invecchiare.

La scrittura di Williams è un dono, un regalo che ci permette di vedere il mondo con occhi nuovi, di scoprire la bellezza e la profondità della vita umana. “Stoner” è un romanzo che resterà con il lettore a lungo, un ricordo indelebile della potenza della letteratura di cambiare e di ispirare.

“Stoner” è un capolavoro che non può essere ignorato. È un romanzo che invita il lettore a riflettere sulla propria vita, a cercare la bellezza e la profondità in ogni momento, a vivere con integrità e passione. Se siete alla ricerca di un libro che vi cambi la vita, “Stoner” è il romanzo che fa per voi. Non perdete l’occasione di leggerlo, perché è un’esperienza che vi resterà impressa per sempre. E quando lo avrete finito, non potrete fare a meno di pensare a Stoner, a come ha vissuto la sua vita, a come ha trovato la sua strada nel mondo. È un romanzo che vi accompagnerà per sempre, un ricordo indelebile della potenza della letteratura.

John Williams

Il libro: