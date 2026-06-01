Il libro: “Requiem. Lucrezia” di Marco Antonio Abbagnara | Recensione

Siamo finalmente giunti all’epilogo della trilogia dedicata a Lucrezia, la “contessa predatrice”. In questo capitolo conclusivo, colei che si è sempre eretta a paladina di una giustizia distorta e personale subisce un brutale rovesciamento di fronte: la cacciatrice diventa la preda.

La Trama: Tra Mistero e Disperazione

Il motore del racconto è ancora una volta Carlos, la cui disperazione cresce di pagina in pagina. La sua è una ricerca febbrile di prove che possano incastrare Lucrezia per la scomparsa di Alejandro. Ma un altro interrogativo lo logora: che fine ha fatto Adama? L’amante, l’unica donna che la contessa sembra aver amato davvero, pare svanita nel nulla, lasciando dietro di sé solo ombre.

Il romanzo si apre con premesse folgoranti che proiettano immediatamente il lettore nel vivo della narrazione. La struttura dell’opera costringe a continui cambi di prospettiva, mettendo alla prova la bussola morale del lettore e oscillando l’empatia tra i vari protagonisti. Mentre la morsa attorno alla contessa si stringe, il mondo esterno appare sempre più soffocato dall’oscura influenza della società “Il Manto”, in un’atmosfera cupa e squisitamente noir.

Analisi del Romanzo

La costruzione narrativa di Marco Abbagnara trova in questo volume la sua piena maturità. Nulla viene lasciato al caso:

Sviluppo dei Personaggi: Ogni figura è delineata a 360 gradi, raggiungendo una completezza psicologica che chiude perfettamente il cerchio iniziato nel primo libro.

Ogni figura è delineata a 360 gradi, raggiungendo una completezza psicologica che chiude perfettamente il cerchio iniziato nel primo libro. Risposte Definitive: Non restano fili sospesi. Ogni sottotrama e ogni segreto celato nel passato dei protagonisti trova la sua naturale e perfetta realizzazione.

Lo Stile e la Scrittura

Ancora una volta, l’autore si distingue per una scrittura immersiva e quasi cinematografica, capace di accogliere e “intrappolare” il lettore nelle pieghe del testo. È evidente il richiamo ai grandi maestri della letteratura internazionale, come Stephen King, da cui Abbagnara mutua la capacità di scandagliare l’animo umano.

La prosa è passionale e viscerale; l’autore guida i suoi personaggi — e noi con loro — attraverso un labirinto di colpi di scena, mantenendo una tensione altissima.

Il vero talento di Marco risiede nella gestione della suspense: gli interrogativi restano aperti e vibranti fino all’ultima pagina, rendendo la lettura un’esperienza avvincente e impossibile da interrompere.

In sintesi

Requiem. Lucrezia. Atto finale non è solo la chiusura di una saga, ma un viaggio nero nei desideri e nelle colpe umane. Un finale degno di una trilogia che ha saputo rinnovare il genere noir con audacia.

Consigliato a chi ama: I thriller psicologici, le atmosfere decadenti e i finali che non lasciano scampo.