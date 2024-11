Il libro: “Racconti di un povero diavolo” di Matt Bellino | Presentazione e intervista

Matt Bellino, con Racconti di un povero diavolo, (SBS Edizioni) ci trasporta in un viaggio introspettivo che combina fantasia e riflessioni sulla vita e sulla morte. I racconti si snodano attraverso situazioni surreali e personaggi sfaccettati che affrontano il significato dell’esistenza con un’ironia profonda. Selezionato per Casa Sanremo Writers, Bellino esplora temi universali con uno stile narrativo originale, ponendo il lettore di fronte a interrogativi esistenziali.

Il tuo libro, Racconti di un povero diavolo, esplora il confine tra realtà e fantasia. Come riesci a mantenere questo equilibrio nelle tue storie, e quanto c’è di autobiografico nei personaggi?

Ho cercato di infondere nei miei personaggi punti deboli e qualità verosimili, elementi che ho rubato dalle esperienze quotidiane, per poter costruire intorno a loro un mondo realistico, plausibile. Penso che in quello che scrivo la realtà sia un ingrediente corposo, concreto. Nel tentare di descriverla, però, a volte mi è piaciuto usare il sovrannaturale come una spezia: non deve coprire il sapore principale, ma deve arricchirlo, dargli profondità così da stuzzicare il in chi lo gusta il desiderio di un altro assaggio, e poi ancora uno… .

Nei tuoi racconti affronti spesso il tema della morte in modo ironico e a tratti filosofico. Qual è il tuo approccio a un tema così complesso?

Ogni buona domanda dovrebbe nascere dalla tranquillità di una risata; non mi ritengo in grado di affrontare alcun argomento avendone paura, o negandolo. Il mistero di ciò che accade dopo la vita mi ha sempre affascinato, così come le risposte che l’uomo ha cercato di fornirsi nel corso della storia. Alla fine, penso che il problema non sia capire la morte o cosa accade dopo, bensì smettere di averne timore, per iniziare così a godere appieno della vita.

Il personaggio di Andrea nel racconto “Un viaggio in treno” è uno dei più emblematici del tuo libro. Da dove nasce l’ispirazione per un viaggio così simbolico e profondo?

Andrea si presenta al lettore come un fantasma, sconfitto nella vita dalle scelte che ha compiuto, e dalle colpe che non ha saputo affrontare. Il suo viaggio in treno, come molti viaggi che ci portano lontano da casa, diventa l’occasione di ricordare il passato, ripensare alle scelte più difficili, e magari trovare la forza di fare pace con i propri errori.

Essere selezionato per Casa Sanremo Writers è un traguardo importante. Cosa rappresenta per te questa opportunità e come credi possa influire sul tuo futuro di autore?

Poter partecipare a Casa San Remo Writers è un’occasione unica e stimolante, e non vedo l’ora di entrare in contatto con un mondo letterario da cui imparare ogni segreto. Sono sicuro che sarà un’esperienza formativa fondamentale nel mio percorso di autore.

Prezzo di vendita 23,90 euro