Il libro: “Quello che nascondono le acque” di Damien Boyd | Presentazione

Uscito con Indomitus Publishing “Quello che nascondono le acque” di Damien Boyd, il quinto capitolo della celebre serie thriller poliziesca “Le indagini dell’ispettore Nick Dixon”

Dal 23 gennaio arriva in Italia per la casa editrice Indomitus Pubblishing “Quello che nascondono le acque” di Damien Boyd, un thriller avvincente dove l’acqua che sale è solo uno dei pericoli che l’ispettore Dixon dovrà affrontare.

Durante le prime ore della vigilia di Natale, sotto un cielo plumbeo, il destino del candidato al parlamento Tom Perry cambia per sempre. Sua moglie Elizabeth viene trovata assassinata in quello che sembra essere un furto finito in tragedia. Ma la scena del crimine cela più di quanto appare a prima vista.

Mentre la campagna elettorale suppletiva si intensifica e le festività natalizie vengono oscurate da nubi di tempesta, l’ispettore di polizia Nick Dixon, temporaneamente relegato in aspettativa e riassegnato all’unità cold case, osserva da lontano le piogge incessanti che minacciano di sommergere i Somerset Levels. Ma è l’ondata di segreti e bugie che rischia veramente di affogare le indagini.

Ritornato finalmente in prima linea, Dixon è determinato a scavare oltre la superficie della vita politica di Tom Perry. Perché l’assassino ha scelto Elizabeth e non il candidato stesso? Ogni indizio sembra svelare nuove ombre, ogni testimone porta con sé un enigma portando Dixon in un labirinto di inganni, dove ogni passo verso la verità lo allontanerà dalla sicurezza delle risposte facili.

“Indomitus Publishing – ha dichiarato l’editore Davide Radice – è orgogliosa di pubblicare il quinto capitolo della celebre serie thriller poliziesca Le indagini dell’ispettore Nick Dixon.

Un ritorno che gli appassionati aspettavano da quasi quattro anni e che promette di tenere i lettori con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Damien Boyd conferma il suo straordinario talento narrativo con una trama avvincente, ricca di colpi di scena e intrighi che si intrecciano con le ombre della politica e della vita privata. La scrittura, già lodata in precedenza per la sua qualità elevata e lo stile incisivo, si rivela nuovamente il punto di forza di una serie capace di conquistare i cuori degli amanti del genere.

Inoltre, con Quello che nascondono le acque Boyd dimostra ancora una volta perché Nick Dixon è uno dei personaggi più irresistibili della narrativa thriller: brillante, umano e determinato, l’ispettore affronta ogni caso con una dedizione e una profondità che lo rendono unico nel panorama dei gialli contemporanei”.

Il ritorno di Damien Boyd e di una serie che ha ridefinito gli standard del thriller poliziesco rinnova, quindi, l’impegno da parte di Indomitus Publishing a portare in Italia narrativa di alta qualità, perfetta per i lettori più esigenti.

DATI TECNICI

Titolo: Quello che nascondono le acque

Autore: Damien Boyd

Casa editrice: Indomitus Publishing

Data di pubblicazione: 23 gennaio 2025

Costo: ebook € 6,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 16,99 in libreria e su tutti gli store online

Pagine: 398

Link al sito: https://www.indomitus-publishing.it/product/quello-che-nascondono-le-acque-damien-boyd/ e https://www.amazon.it/dp/B0DNJYVT9D (acquisto diretto Amazon)

BIOGRAFIA AUTORE

Damien Boyd è un ex avvocato diventato scrittore di romanzi polizieschi. Grazie alla sua vasta esperienza in diritto penale e a un periodo nel Crown Prosecution Service, Damien scrive thriller polizieschi dal ritmo serrato con protagonista l’ispettore Nick Dixon. Scopri di più su www.damienboyd.com

CASA EDITRICE

Indomitus Publishing è una casa editrice alternativa, indipendente e attenta nello scegliere accuratamente storie avvincenti per il mercato editoriale dando fiducia ai bravi Autori italiani e rispettando la natura grazie ad un’attenta pianificazione delle tirature per evitare sprechi.