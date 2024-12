Il libro: “Puritia. La città dell’aria” di Bruno Desando arriva in libreria dal 2 dicembre

Bruno Desando arriva in libreria dal 2 dicembre con “Puritia. La città dell’aria” pubblicato da Rossini Editore per la Collana Narrativa Rossini.

Collocandosi tra il genere fantasy e quello fantascientifico, il libro vede come protagonista Emma, una ragazza come tante altre, che scopre per caso di possedere dei poteri sovrannaturali e di appartenere a un mondo sconosciuto: il Mondo degli Elementi.

Il suo percorso da maga inizierà proprio nella città dell’aria, dove imparerà a padroneggiare i suoi poteri e come gestire al meglio la sua magia. Comincerà per lei un’avventura senza eguali, che la porterà a scontrarsi con il tanto temuto principe Edoardo e il suo gruppo di amici.

Nonostante il prezioso aiuto dei suoi nuovi compagni di viaggio, Lana e David, Emma non tarderà a scoprire che il Mondo degli Elementi nasconde anche minacce oscure, che le daranno filo da torcere.

“Fin da bambino, mi son sempre dilettato nello scrivere storie e racconti di ogni genere, cercando sempre di metterci la passione e l’adrenalina che mi spingono ad inventarle e a metterle nero su bianco. Non a caso ho partecipato ad alcune attività extrascolastiche che mi vedevano impegnato a scrivere diverse poesie per il quotidiano “La Gazzetta del Sud”, grazie alle quali ho avuto l’onore di vincere il primo premio con una mia opera nel 2010 – ha raccontato l’autore.

Perché scrivere mi permette di evadere in un mondo bellissimo dove tutto ciò che succede è frutto di una fantasia, a tratti reale, a tratti fittizia.

Tutto quello che scrivo, infatti, per me è importante. È il risultato di un connubio tra l’immaginazione fanciullesca che mi permette di sognare e la concretezza di quello che effettivamente riesco a trasmettere, attraverso le storie che mi vengono in mente, cercando di trasferire quella stessa passione per la scrittura a chiunque legga e a chiunque abbia la capacità di gettarsi a capofitto in questo mio mondo diviso tra verità e finzione, che spesso viaggiano di pari passo, dove l’una completa l’altra e viceversa”.

In un mix intrigante di scoperta, magia e conflitti personali che si intrecciano con quelli epici, il viaggio di Emma non è solo quello di una giovane donna che impara a padroneggiare i suoi poteri, ma anche un percorso di scoperta personale e di connessione con un passato misterioso.

DATI TECNICI

Titolo: Puritia. La città dell’aria

Autore: Bruno Desando

Casa editrice: Rossini Editore

Genere: Fantasy e Fantascientifico

Collana: Narrativa Rossini

Uscita: 02/12/2024

Numero di pagine: 288

Costo: Euro 16,99

EAN 9791259695307

BIOGRAFIA

Bruno Desando (Curinga, 1997) ha conseguito la laurea in Scienze dell’Organizzazione a Milano, città dove ha vissuto e lavorato per circa sei anni, prima di tornare in Calabria.

La passione per la scrittura lo accompagna da sempre: non a caso, ha partecipato a molti contest letterari per il quotidiano “La Gazzetta del Sud”, ottenendo vari riconoscimenti.