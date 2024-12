Il libro: “Nondemocrazia. Il sistema in cui viviamo dipende solo da noi” di Mario Barbaro

Mario Barbaro, con Nondemocrazia. Il sistema in cui viviamo dipende solo da noi, ci propone un’analisi critica e approfondita della società moderna e del funzionamento della democrazia. Attraverso riflessioni che spaziano dall’economia alla politica, Barbaro esplora le fragilità del nostro sistema e invita il lettore a un’attiva partecipazione civica per preservare i valori democratici. Pubblicato da SBS Edizioni, il libro offre un ampio quadro di come il potere politico e sociale si manifesta nella vita quotidiana. Selezionato per la vetrina letteraria nazionale Casa Sanremo Writers, in concomitanza con il festival di Sanremo, Mario Barbaro ci racconta il suo percorso di scrittore e le ragioni dietro la sua opera. La campagna di promozione è organizzata da SBS Edizioni & Promozione .

Il titolo Nondemocrazia è particolarmente forte e provocatorio. Cosa ti ha spinto a scegliere questa parola per descrivere la realtà politica attuale?

È un volume che va controcorrente e che intende stimolare riflessioni per difendere la democrazia in un’epoca in cui la disaffezione e la battuta a effetto sembrano prendere il sopravvento. “Nondemocrazia” evidenzia un rischio concreto, non solo per la realtà politica attuale e non soltanto per ciò che riguarda il nostro paese. Se non c’è un adeguato tessuto culturale sullo sfondo e che deriva anche, ma non solo, dalla formazione scolastica e se non si conoscono appieno i meccanismi e il significato stesso di vivere in una democrazia, allora diventa estremamente difficile poter difendere il sistema democratico. Eppure la democrazia è quel sistema, certamente imperfetto, che può però garantire determinati standard di vita sconosciuti in buona parte del mondo. Nel volume troviamo anche una selezione di pensieri espressi da personalità del passato che hanno fatto grande il pensiero democratico con uno sguardo verso le vicende di più stringente attualità.

La copertina del libro, con un intricato labirinto all’interno di un Pantheon, è molto simbolica. Qual è il messaggio che volevi trasmettere con questa immagine e come si collega ai temi trattati nel libro?

La copertina è opera dell’Editore SBS Edizioni, ideata da Sheyla Bobba. Il labirinto situato all’interno del Pantheon simboleggia la complessità del sistema politico e sociale. Al centro del labirinto si trova una figura femminile la quale incarna emozione e potenza e si intravedono due luci che emanano speranza, indicando una possibile via d’uscita. E’ una immagine eloquente di fragilità e di forza allo stesso tempo, intrinseca alla democrazia. La posizione delle luci non è da interpretare come “destra o sinistra”, in quanto la stanza è rotonda e suggerisce la circolarità delle idee e delle prospettive. Sono tutti messaggi che si collegano ai contenuti del volume: io stesso non credo nelle ideologie ma nella forza delle idee, nel confronto, nel dialogo, nel fatto che nessuno possa possedere la presunzione di avere la verità in tasca.

Nel tuo libro tratti temi complessi come la separazione dei poteri e la responsabilità dei cittadini. Quali sono, secondo te, gli strumenti principali che un cittadino può utilizzare per esercitare una vera partecipazione democratica?

I cittadini hanno grande responsabilità. Lo sosteneva Karl Popper di cui cito una frase: “non si possono imputare alla democrazia le carenze di uno stato democratico”. La democrazia è dunque imperfetta per definizione ma è l’unico sistema che può garantire standard di vita di un certo livello: i cittadini sono artefici del loro destino e dovrebbero puntare a costruire sistemi democratici solidi, che rendano sconvenienti esperimenti antidemocratici. Le insidie ci sono ma ognuno di noi dovrebbe adoperarsi per migliorare le cose, per elevare ad esempio il livello di cultura. Non sembra ma questo rappresenta un vero antidoto contro potenziali derive autoritarie. Difendere gli strumenti di partecipazione democratica diventa una naturale conseguenza di una presa di coscienza in questo senso.

La selezione per Casa Sanremo Writers è un importante riconoscimento. In che modo questa visibilità potrebbe influire sul dibattito che hai aperto con Nondemocrazia?

Essere stato selezionato per una manifestazione così importante rappresenta per me un grande onore ma allo stesso tempo anche una grande responsabilità e opportunità. Ogni dibattito aperto attorno a questo volume, soprattutto in questi anni di forte disaffezione verso la politica, rappresenta una ventata di aria nuova, finalmente costruttiva. Acquistare una copia del volume può significare quindi molto per accendere curiosità, riflessioni e nuove speranze.

