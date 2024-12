Il libro: “Lisa Johnson. L’inganno” di Emili Giancarli

Reduce da una menzione d’onore al concorso L’agenda del poeta ricevuta a Milano per “LISA JOHNSON – Quando tutto ha avuto inizio”, Emili Giancarli torna in libreria dal 6 dicembre con il secondo volume dal titolo “LISA JOHNSON. L’inganno”, pubblicato sempre con Edda Edizioni nella Collana Amore e psiche.

Nella vita di Lisa, tutto sembra procedere nel migliore dei modi: il lavoro a Torino procede bene, le divergenze con l’ex marito si sono appianate e lei non è più un bersaglio per malavitose organizzazioni criminali, tanto che non godrà più della scorta dell’FBI, né avrà più bisogno della presenza di Lukas, suo fidato capo della sicurezza. Ma come spesso accade, il prezzo della fama e del successo professionale lo si paga con la solitudine, che in Lisa sta dilagando e opprimendo ogni traguardo raggiunto.

Quando, ad un certo punto, dietro l’angolo, ad attenderla c’è Henrik: un amore tanto sperato quanto inatteso, e come in una bella storia tutto assume una nuova luce e sembra finalmente avere un senso.

Ma che accadrebbe se l’amore del nuovo spasimante non fosse sincero? Che ruolo giocheranno Giovanna, Yussef e Lukas in questa nuova vita che attende Lisa?

“Lisa è una ricercatrice scientifica di fama internazionale, premio Nobel per la medicina, due splendidi bambini, un divorzio che si è risolto nei migliori dei modi e una vita che sta tornando alla normalità – spiega l’autrice. Tutto bene, dunque? Niente affatto, perché all’alba dei quarant’anni Lisa sta conoscendo cosa sia la solitudine, quel senso di vuoto che le cresce dentro, consapevole che molto probabilmente non avrà quella bella famiglia che aveva sempre sperato, nessun uomo accanto a lei da cui sentirsi confortata e amata.

E come spesso accade a molte donne che attraversano questa fase della loro esistenza, anche a Lisa capita di venir ingannata dai suoi stessi sensi, di conoscere uno spasimante e voler credere alle sue dolci parole, speranzosa che alla fine sia arrivata la sua rivincita, la sua seconda chance per la serenità.

La vita ci insegna che a volte un uomo disonesto nei sentimenti non si ferma neppure davanti ai titoli accademici e alla fama di una donna se vuole conquistarla, sa come fare e sa che pedine muovere, tanto che nella sua rete di inganni farà cadere anche la miglior amica di Lisa, il tutto solo per appuntarsi la bella e talentuosa Lisa sul bavero della giacca come fosse una onorificenza conquistata”.

“Nel primo volume Emili Giancarli ci propone una figura femminile di particolare valenza simbolica: giovane donna contemporanea, studiosa di particolare successo insignita del non trascurabile premio Nobel per la medicina, americana cresciuta in Cina e quindi conoscitrice di quella cultura, di cui utilizza fluentemente la lingua e non solo, persona dal carattere amabile capace di intessere relazioni durature con persone di culture diverse (Yussef, Giovanna, Dolores… Lukas). Non secondaria l’avvenenza fisica che, congiunta alle qualità appena descritte, ne fanno una persona desiderabile per gli uomini, e per le donne, che stabiliscono con lei forti legami di amicizia – aggiunge l’Editrice Daniela D’Agosto.

In questo secondo episodio, L’inganno, Lisa ha superato il periodo buio dovuto ai pericoli conseguenti ai successi scientifici: non è più tra gli obiettivi di alcuni gruppi criminali internazionali che le danno la caccia per impossessarsi dei risultati delle sue ricerche, risultati suscettibili di inimmaginabili profitti. Ora può dedicarsi con serenità al lavoro e non ha più bisogno della protezione di Lukas, la scorta, che per diverso tempo è stato la sua ombra; può dedicarsi ai suoi piccoli, affidati alle cure della fedelissima governante Dolores; può proseguire il lavoro profittevolmente con i collaboratori, nonché amici, Giovanna e Yussef, che fin dall’inizio l’hanno sostenuta in ogni circostanza; può forse continuare a stimare e a confidare nell’aiuto dell’ex marito Alberto nella cura genitoriale… Tuttavia in questo nuovo e più sereno orizzonte manca qualcosa o, meglio, qualcuno…

Lasciamo ai lettori e alle lettrici intuire quale sia l’oggetto del desiderio. Lisa, donna completa, ricca di intelligenza, di successo, di bellezza, di gratificazioni, deve nuovamente fare i conti con il fatto incontrovertibile di essere, appunto, una donna: come si diceva nella nota al I Volume, ‘sia perché natura destina, per non dire impone, sia perché la società lo richiede a gran voce’ è obbligata a dividersi tra i diversi ruoli e a correre i medesimi rischi: l’inganno, la mistificazione.

Soccomberà all’inganno e alla mistificazione, seppure nell’illusione di un nuovo amore? O si salverà, grazie all’amicizia di chi la circonda e all’antico e inconfessato amore? Le risposte nella lettura integrale del libro”.

Un rocambolesco intrigo di inganni attende quindi Lisa in una nuova disavventura ricca di suspense e colpi di scena.

Autore: Emili Giancarli

Editore: Edda Edizioni

Collana: Amore e psiche

In commercio dal: 6 dicembre 2024

Pagine: 136 p., Brossura

EAN: 9791281489271

https://www.mondadoristore.it/Lisa-Johnson-L-inganno-Emili-Giancarli/eai979128148927

https://amzn.eu/d/7fc9Zpo

Emili Giancarli nasce a Pesaro nel 1982, qui cresce, studia e si forma come fotografa paesaggista. Nel 2007 realizza la sua prima mostra presso una piccola galleria di Roma e oggi i lavori più recenti sono ospitati presso un sito di arte contemporanea. La raffinata sensibilità che contraddistingue i lavori fotografici riflette il suo animo romantico, ma allo stesso tempo schietto e lineare. Questo tratto distintivo del suo carattere lo ritroviamo anche nel romanzo Lisa Johnson, dove la narrazione dei sentimenti è intima e delicata, ma nel contempo caratterizzata da un fraseggio semplice, diretto, senza orpelli barocchi. Gli studi umanistici fatti e una spiccata sensibilità le consentono di conoscere l’animo umano e le sue mille sfaccettature e attraverso le protagoniste femminili in Lisa Johnson, Emili racconta come donne diverse tra loro possano, con le loro energie e forze, arrivare ad autodeterminarsi. Il tutto gestito con una buona dose di ironia e risolutezza.