Il libro: “La strage delle innocenti. Kit di sopravvivenza per le vittime di violenza di genere”: ultimo successo letterario dell’Avv. Gian Ettore Gassani

“Tra le tante guerre in atto nel mondo ce n’è una che è la più infima di tutte, è la “Guerra civile contro le donne”, dichiarata da una parte del mondo maschile, che si consuma in ogni angolo della Terra e che trova le sue radici nella notte dei tempi.” Gian Ettore Gassani.

Gian Ettore Gassani: “La strage delle innocenti. Kit di sopravvivenza per le vittime di violenza di genere”

Amiche ed Amici carissimi, dalla succitata premessa assurge il massimo impegno, profuso con costante determinazione, da parte dell’Avv. Gian Ettore Gassani – Presidente AMI – in difesa delle Donne vittime di violenza. Violenza quotidiana, manifestata in varie forme, la cui drammaticità è il comune denominatore.

Promulgatore di idee, con coinvolgente pragmatismo, Gian Ettore ha proposto ad alcuni Amici (sottoscritta compresa) apportatori di esperienze e professionalità eterogenee – oltreché accomunati dal Suo stesso desiderio di combattere quella che definisce “una guerra civile contro le donne”-, il progetto di contribuire alla sensibilizzazione sociale tramite la scrittura di un’opera letteraria preposta all’informazione giuridica, legale e psicologica, ma di semplice consultazione e dalla lettura scorrevole, affinché giunga al cuore di tutti. Questi i presupposti de “La strage delle innocenti” – Ed. Diarkos, già disponibile nelle librerie e/o reperibile tramite Amazon, i cui proventi saranno devoluti a un Centro Antiviolenza.

Daniela Cavallini:

Bentornato Gian Ettore, eccoti finalmente giunto al traguardo di un altro successo “La strage delle innocenti”, un’opera che nasce dalla volontà di aiutare le donne tutte, diffondendo la “cultura della consapevolezza” in contrapposizione al “vittimismo senza soluzione”

Avv. Gian Ettore Gassani:

Hai detto bene Daniela, aiutare le donne tutte, diffondendo la cultura della consapevolezza perché se è sacrosanto il dovere di adoperarsi per salvare le donne già vittime di deplorevoli soggetti maschili, è altrettanto indispensabile agire sulla prevenzione, fornendo informazioni indispensabili all’ individuazione dei prodromi rivelatori di un drammatico destino.

In troppe donne è tuttora radicato il sogno del principe azzurro, così come la malsana sensibilità al fascino del “bello e impossibile”, unitamente alla presunzione – incitante alla stregua del demonio!! – di detenere il magico potere trasformativo.

Daniela Cavallini:

Già… “con me lui sarà diverso” è il leitmotiv dell’innamorata

Avv. Gian Ettore Gassani:

Certo e, unitamente all’assolutezza del giustificazionismo, costituisce la dottrina devastante, foriera di patimenti devotamente subìti, in virtù di “quel” raro gesto, platealmente bandito per amore, che lui meschinamente elargirà avaramente, con tempistica e modalità a sua esclusiva arrogante discrezione, ma al quale lei – la vittima – attribuirà un immenso valore risarcitorio, precorritore di rafforzata abnegazione, il cui riconoscimento le sarà manifestato dall’ignobile “partner” con l’incremento di comportamenti sempre più umilianti, violenti e all’insegna della latente pericolosità. E, come ci è oramai fin troppo noto, l’evoluzione della latenza, si concretizza nella manifestazione: Il classico circolo vizioso che trascina tante donne alla morte, per mano del loro amato assassino. Dinamica ben illustrata ne “La strage delle innocenti”.

Daniela Cavallini:

“Questa volta ho deciso di fare un passo indietro”, hai affermato presentando la tua nuova fatica letteraria, scritta “a più mani”. Com’è nata questa idea?

Avv. Gian Ettore Gassani:

Credo molto nella specificità delle competenze, peraltro apportatrici di consequenziali esperienze sul campo e così, dopo aver scritto il primo capitolo, ho pensato che per offrire alle donne una guida pratica – il kit di sopravvivenza -, di facile ed immediata consultazione e, nel contempo il più possibile esaustiva, ho ritenuto di affidare il compito ad alcuni Professionisti ed amici cari, chiedendo loro la disponibilità a contribuire con un capitolo elaborato ad espressione della propria pertinente professionalità. Da qui è nata un’opera letteraria, realizzata in linguaggio accessibile, con contenuti precisi, di carattere informativo e tutelativo oltre a preziose testimonianze, proiettati verso l’unico obiettivo di porre fine a questa mattanza.

Daniela Cavallini:

Un sentito ringraziamento lo rivolgo a livello personale a Gian Ettore Gassani, perché, grazie alla Sua idea, ho scritto la storia della mia vita che, pur lungi dall’essere paragonata alle ricorrenti note tragedie, testimonia quanto un ambiente familiare disarmonico influisca nella crescita di una figlia.

Il libro:

Gian Ettore Gassani: “La strage delle innocenti. Kit di sopravvivenza per le vittime di violenza di genere”, Ed. Diarkos, 2024.

https://amzn.eu/d/7v1eDsP