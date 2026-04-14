Il libro: La sonata a Kreutzer, un opera di Tolstoj

Nella penna di Tolstoj, la quiete apparente delle campagne russe si dissolve in un dramma che pulsa di ossessioni, di gelosie, di musica e di passioni represse. La “Sonata a Kreutzer” è un testo breve, ma di una densità quasi insopportabile: ogni frase sembra contenere un abisso, ogni parola vibra come una corda tesa sul punto di spezzarsi. Il viaggio in treno, cornice apparentemente banale, si trasforma in confessionale e tribunale interiore. Un narratore anonimo raccoglie la voce di Pozdnyšev, uomo che si mette a nudo con un’intensità quasi dostoevskiana.

Non si tratta solo della cronaca di un matrimonio fallito, ma di un’inchiesta feroce sull’amore stesso, sulle convenzioni sociali che lo ingabbiano e sulle passioni che lo distruggono. Tolstoj porta il lettore dentro la tempesta di un cuore ossessionato, svelando il lato più oscuro dell’eros: il sospetto, il desiderio, la paura del tradimento, la violenza latente. L’opera respira il clima del “secondo Tolstoj”, quello attraversato dal fuoco morale della conversione evangelica: non c’è compiacimento, non c’è bellezza fine a sé stessa, ma un grido che interroga la coscienza di chi legge.

Al centro, la musica di Beethoven, non un semplice ornamento, ma detonatore di emozioni indicibili, ponte tra i corpi e minaccia per l’equilibrio familiare. È nel dialogo silenzioso tra violino e pianoforte che si consuma la vera tensione tragica del racconto. Eppure, ciò che rende indimenticabile la “Sonata a Kreutzer” non è il delitto, né la cronaca del sospetto, ma la lama tagliente con cui Tolstoj squarcia il velo delle convenzioni, mostrando quanto fragile sia la distanza tra amore e possesso, tra dedizione e follia.

È un testo che non lascia scampo, che costringe il lettore a interrogarsi sul fondamento stesso dei legami umani. Non sorprende che all’epoca scandalizzasse: è un libro che brucia ancora oggi, un romanzo breve che si legge come un urlo e rimane come una ferita.