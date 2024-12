Il libro: “La fine del mondo” di Massimiliano Nuzzolo | Recensione di Manuela Montemezzani per Segnalazioni Letterarie

Libro surreale, a tratti divertente.

Nel suo insieme riflessivo.

Nei dialoghi si nota una certa versatilità.

Non so dire se mi è piaciuto.

Certo ho apprezzato molto il mondo apocalittico che presenta l’autore, ma sempre con ilarità e ironia, che contraddistingue tutto il libro.

Amo Dante, da sempre, in questo contesto ha forse dato modo, l’autore, di apprezzarlo anche a chi ha pesato leggere la “Divina commedia”.

Però d’altro canto, parla del mondo dell’editoria e della modernità, ma anche del decadimento.

Un mondo che è alla fine, che si attacca a piccole speranze.

All’amore, al simbolismo religioso.

Un mix di contrapposizione alla Stefano Benni o alla Kafka per chi ha apprezzato il genere.

Manuela Montemezzani

Il libro:

Massimiliano Nuzzolo, “La fine del mondo”, Bologna, Book Tribu, 2024

https://amzn.eu/d/a1FisqL