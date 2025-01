Il libro: “ITINERARI” di Antonella Colonna Vilasi | Presentazione e intervista

Ci parli del tuo libro, “ITINERARI”? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato?

Il libro è una silloge di poesie dal titolo: “Itinerari”, uscito con Edizioni del faro di Trento a fine dicembre 2024.

Il percorso che seguo e intendo seguire nel viaggio all’interno di mè stessa e del mondo mi porta a percorrere tracciati che hanno molte tappe e molti momenti di riflessione, percorso ideale che mi conduce verso una conoscenza estesa.

Qual è il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale i temi e le storie che ci racconti, senza ovviamente fare spoiler?

Una silloge che appare come una sorta di autoanalisi, una terapia, che passa attraverso la conoscenza profonda della lingua plasmata a tradurre la propria esperienza di vita, un viaggio dell’io che attraverso l’esperienza, tenta di riemergere, di sperare in una diffusa felicità. Una terapia fatta di parole. Parole piegate, cesellate, affilate come un bisturi, usate come strumenti di filologica precisione nell’esame, impietoso e pietoso al tempo stesso, della conoscenza di sé.

La prosa poetica, che si alterna ai versi, può riuscire a raccontare, decodificare, interpretare, dare un senso al percorso personale di un Io che anela all’oltre. Un percorso così importante da risultare affiancato nei passaggi emblematicamente più intimisti da forti note di colore.

Una poesia al tempo stesso ricerca e percorso catartico attuato attraverso una scrittura tanto ricca di immagini quanto raffinata nelle sonorità, nelle scelte lessicali, negli inconsueti accostamenti sensoriali, nelle antitesi così abilmente cercate.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

Tutti, e ciascuno di noi, nel percorso verso sé stessi e verso un rapporto più sano tra uomo e natura.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “ITINERARI”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

La curiosità, e una spinta per il tramite della poesia, che è un linguaggio universale, ad un più profondo contatto con sé stessi e la natura.

BREVE BIO DELL’AUTORE:

Antonella Colonna Vilasi è scrittrice e poetessa. Ha pubblicato numerosi saggi ed è responsabile di un Centro studi. Ama la natura, la montagna e viaggiare.

https://www.edizionidelfaro.it/libro/itinerari

