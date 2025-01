Il libro: “Il Sicherheitsdienst” di Antonella Colonna Vilasi | Presentazione e intervista

Ci parli del tuo libro, “Il Sicherheitsdienst”? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato?

Il libro è un saggio sull’intelligence tedesca delle SS dal 1932 al 1945 ed è pubblicato dall’editore Carabba di Lanciano, a fine dicembre 2024. Il saggio è inserito nella collana “Studi di Intelligence” di cui sono direttrice.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

Coloro che sono interessati alla storia di un periodo storico con cui a tutt’oggi non abbiamo fatto i conti.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “Il Sicherheitsdienst”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

La curiosità di conoscere il ruolo dell’intelligence tedesca durante la Seconda guerra mondiale ed i retroscena sconosciuti.

BREVE INTRODUZIONE E SINOSSI DEL LIBRO:

Il Sicherheitsdienst (SD – in italiano Servizio di Sicurezza) è stato il servizio informazioni e intelligence delle SS attivo in Germania dal 1932 al 1945. Venne creato nel 1932 da Reinhard Heydrich e in seguito alla presa del potere in Germania da parte dei nazisti, il suo raggio di azione aumentò enormemente, in particolar modo durante la Seconda Guerra Mondiale. Sotto la guida di Heydrich, il 9 giugno 1934, diventò l’unico “Servizio Segreto del Partito”. Il Sicherheitsdienst era incaricato di individuare reati o potenziali nemici del nazismo e di eliminare gli oppositori. Al fine di espletare il suo compito, il Sicherheitsdienst creò un’organizzazione di agenti e informatori operante in tutto il Reich, e successiva mente nei territori occupati dalle truppe naziste.



BREVE BIO DELL’AUTORE:

Antonella Colonna Vilasi è una studiosa italiana, docente di intelligence e storia dell’intelligence in numerose agenzie ed università. Si occupa di intelligence dal 1987.

Ha all’attivo più di cento pubblicazioni scientifiche in riviste accademiche.

Promuove lo sviluppo della cultura della sicurezza attraverso iniziative didattiche e sociali in qualità di responsabile del Centro Studi Intelligence, ente scientifico riconosciuto dal MIUR, iscritto al Registro della Trasparenza del MISE e della Commissione Europea. Costituito nel 2012 a Roma per sua iniziativa, è un’associazione di esperti italiani ed europei in materia di storia, geopolitica, sociologia, economia e sicurezza internazionale con la finalità di sviluppare un sapere interdisciplinare

sull’intelligence.

Il libro:

Antonella Colonna Vilasi,“Il Sicherheitsdienst”, Carabba Edizioni, 31 Dicembre 2024:

https://editricecarabba.it/prodotto/il-sicherheitsdienst-sd-il-servizio-informazioni-e-intelligence-delle-ss

Antonella Colonna Vilasi

