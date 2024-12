Il libro: “Esse…Re. Venti possibilità di essere donna” di Marinella Brandinali | Presentazione e intervista

Marinella Brandinali, con Esse…Re. Venti possibilità di essere donna, offre un viaggio poetico che esplora la complessità e la forza dell’essere donna attraverso venti racconti. Pubblicato da SBS Edizioni, il libro celebra la femminilità in tutte le sue sfaccettature, esplorando le esperienze di donne straordinarie e comuni allo stesso tempo. Selezionato per la vetrina letteraria nazionale Casa Sanremo Writers, in concomitanza con il festival di Sanremo, l’opera di Marinella riflette sull’identità, la bellezza e la forza femminile. La campagna di promozione è organizzata da SBS Edizioni & Promozione .

Esse…Re esplora diverse possibilità di essere donna. Qual è stato il tuo punto di partenza nella scrittura di queste storie e quale messaggio desideri trasmettere ai lettori?

Devo dire che queste poesie sono nate con il passare, sono stati episodi, storie e racconti che ho incontrato a farmi riflettere e prendere come esempio, e fare nascere le mie poesie. Il messaggio che vorrei arrivasse alle donne ma anche agli uomini e di capire, comprendere l’universo molto complesso delle donne e trarne beneficio per può davvero essere un aiuto.

La copertina del libro, con il volto di una donna immersa nella luce, è suggestiva e simbolica. Cosa rappresenta per te questa immagine e come si collega ai temi trattati nelle tue poesie?

Questa immagine ha preso spunto volutamente dall’ultima poesia del libro, e vorrebbe fare capire che anche quando una donna è in trappola tra ogni difficoltà, vede sempre una luce, uno spiraglio e rinasce con forza.

Ogni racconto è dedicato a una donna unica. Quanto di autobiografico c’è nei tuoi personaggi e come hai deciso quali aspetti dell’essere donna mettere in luce?

Si, in effetti ogni poesia è come un piccolo racconto, e mette in luce i vari aspetti che in ogni donna vivono, quindi anche in me, ogni poesia ha una piccola parte mia, ma in particolare 4 poesie sono dedicate alle donne che hanno vissuto con me, mia madre, mia sorella e mia nonna e per ultima una poesia dedicata a me che fa vedere l’essere madre. Sono tanti gli aspetti e man mano sono nati spontaneamente, parlano di dolore, di difficoltà a confrontarsi con la vita, con l’amore, con il proprio corpo, con le proprie fragilità anche dipese da altri.

Essere selezionato per Casa Sanremo Writers rappresenta un importante riconoscimento. Come pensi che questa esperienza possa influenzare il tuo percorso letterario e la diffusione del libro?

Io spero vivamente che questo passo sanremese faccia conoscere la mia parola a più persone e a farla amare, spero che questa esperienza porti nel futuro nuovi spunti per poter scrivere e regalare emozioni profonde ancora e ancora, perché fanno bene e sanano. Il mio libro è un bimbo che deve crescere e questa vetrina può aiutare a farlo, grazie.

Il prezzo di vendita è €15,00

