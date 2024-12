Il libro: Colora il Natale: riscopri la magia e la creatività delle feste

“Il Natale è l’infanzia del mondo,” scriveva Charles Dickens, invitandoci a riscoprire la magia e la meraviglia dell’età infantile, un tempo in cui ogni cosa sembra possibile. In questo periodo speciale, siamo circondati da luci e decorazioni che ci riportano indietro, in un luogo dell’anima fatto di semplicità e gioia. Il Natale diventa quindi l’occasione perfetta per esplorare la nostra creatività, riscoprendo il piacere di colorare e di creare.

“Ogni bambino è un artista. Il problema è restare un artista quando si cresce,” disse Pablo Picasso. E quale momento migliore del Natale per ricordarci di liberare l’artista che è in noi? Colorare non è solo un’attività per bambini: è un modo per esprimere la nostra personalità, per dare vita a emozioni e colori che spesso restano in silenzio nel trambusto della quotidianità. Immagina un pomeriggio d’inverno, in cui ti immergi nei colori per creare un’opera che parli di te, del tuo Natale e della tua voglia di tornare a una semplicità autentica.

“La creatività è contagiosa, passala avanti,” aggiungeva Albert Einstein. Il Natale, con il suo spirito di condivisione, ci invita a trasmettere questa energia positiva agli altri. Regalare o condividere una creazione è come offrire un pezzo della propria anima, e cosa c’è di più personale di una pagina colorata a mano? Ogni tratto diventa parte di una storia, un piccolo contributo al racconto collettivo delle festività.

Colora il Natale è un invito a immergerti in un mondo di immagini e a dare forma ai tuoi pensieri attraverso il colore. Ci sono il viso sorridente di Babbo Natale, la renna dagli occhi vivaci, il calore di un camino che scoppietta, e le palline che brillano: ogni elemento rappresenta un frammento di una tradizione che aspetta solo di essere personalizzata da te. Colorare diventa, allora, un modo per trasformare l’attesa in qualcosa di magico e personale.

“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni,” diceva ancora Picasso, e cosa c’è di meglio del Natale per concedersi un momento di libertà creativa? Riempiendo queste pagine di colore, possiamo riscoprire un angolo di pace e di serenità interiore. Ogni immagine diventa una meditazione, un modo per ritrovare la calma e il piacere di creare qualcosa di nostro, anche solo per il gusto di farlo.

Colorare non è solo un esercizio estetico, ma un vero e proprio ritorno alla nostra natura più autentica. È come riscoprire un pezzo di noi stessi che, tra le luci natalizie e il freddo dell’inverno, trova finalmente un momento per respirare e rilassarsi. “Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano,” scriveva Antoine de Saint-Exupéry. Questo Natale, riscopri l’artista e il bambino che sono ancora dentro di te, e lascia che la tua creatività illumini il mondo, una pagina alla volta.

