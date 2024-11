Il Femminismo come murale: un’opera d’arte in evoluzione | di Giusy Pellegrino

Immaginate un grande murale, un’opera d’arte vibrante che rappresenta il femminismo in tutte le sue sfaccettature. Questo murale non è solo una celebrazione della lotta per i diritti delle donne ma un riflesso della complessità e della diversità delle esperienze femminili nel corso della storia.

Ogni sezione di questo vasto pannello racconta pezzi di vita vissuta, dalle suffragette della prima ondata, che si battevano per il diritto di voto, alle attiviste della seconda ondata, impegnate nella lotta per l’uguaglianza e i diritti riproduttivi. Le successive ondate, che abbracciano l’intersezionalità e le nuove forme di attivismo digitale, trovano spazio in questo affresco collettivo.



I colori scelti per il murale sono intensi e simbolici: il rosso rappresenta la passione e la lotta, il viola simboleggia dignità e resilienza, mentre il verde evoca speranza e futuro. Ogni sezione è arricchita da simboli iconici, come il pugno alzato, emblema di resistenza, e il fiore di loto, simbolo di rinascita e crescita. Le figure femminili, provenienti da diverse etnie e culture, si intrecciano in pose dinamiche, ognuna portatrice di una storia unica, ma tutte unite da un comune filo di lotta e solidarietà.



Non mancano, nel murale, spazi vuoti che rappresentano le voci ancora inascoltate e le storie non raccontate. Questi spazi fungono da invito alla riflessione su chi è escluso dalla narrazione dominante e su come il femminismo possa evolversi per abbracciare tutte le identità. Le parole, scritte in diverse lingue, si intrecciano tra le immagini, includendo citazioni di pensatrici e attiviste che hanno segnato la storia, creando un dialogo continuo tra passato e presente.



Questo murale non è destinato a rimanere chiuso in una galleria d’arte ma sarà esposto in uno spazio pubblico, accessibile a tutti. La sua presenza stimolerà conversazioni e riflessioni, trasformandosi in un invito all’azione e in un richiamo a partecipare a un cambiamento collettivo. Così, il femminismo, attraverso quest’opera d’arte, diventa un simbolo di speranza, resistenza e trasformazione, un manifesto visivo che celebra la forza e la diversità delle donne in tutto il mondo.



Giusy Pellegrino