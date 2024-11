“Il coraggio di contare” di Natascha Lusenti, la presentazione il 28 novembre a Palermo

Sarà presentato anche a Palermo il saggio “Il coraggio di contare” di Natascha Lusenti, giornalista di Radio Due e autrice di grande sensibilità, che racconta in questo libro storie di donne che hanno trasformato il denaro da semplice strumento economico a leva di cambiamento personale e sociale. “Il coraggio di contare” esplora il valore della consapevolezza economica come strumento di libertà, autodeterminazione e crescita, con un focus sul ruolo cruciale delle donne nell’affrontare e superare le sfide legate alla violenza economica.

L’appuntamento a Palermo è giovedì 28 novembre 2024 alle ore 18.00 presso “Prospero Enoteca Letteraria”, in Via Marche 8. A introdurre l’incontro ci sarò Maria Cristina (Alga – GIT Sicilia occidentale– Mare Memoria Viva Onlus) e dialogheranno con l’autrice la giornalista Rai Lidia Tilotta e Claudia Mangano della Filiale Banca Etica di Palermo. “Il coraggio di contare” è un saggio nato dall’incontro tra l’autrice e il collettivo delle donne del Gruppo Banca Etica, una disamina sulla dialettica tra donne e denaro, ma anche un viaggio attraverso le declinazioni della realizzazione, del denaro come strumento etico, come elemento connotante una società ma, non ultimo, come divario antropologico.

Una presa di coscienza in un Pese in cui ancora molte donne non conoscono l’indipendenza economica

Il saggio nasce dalla riflessione che in un paese in cui ancora molte donne non hanno un proprio conto corrente e non sono finanziariamente autonome, sono dipendenti dalla famiglia di origine o dal compagno e perciò esposte a fenomeni di violenza economica, è necessaria una presa di coscienza per garantire indipendenza e felicità anche a chi come le donne ne è stato storicamente escluso. Natascha Lusenti così ci porta a conoscere studentesse, imprenditrici, lavoratrici del Terzo Settore, psicologhe, lavoratrici del Gruppo Banca Etica, socie della banca che ogni giorno operano con il denaro ma in funzione della collettività.

Il libro è un cammino che unisce pensatrici femministe come Judith Butler o la Nobel Claudia Goldin all’esperienza delle moltissime donne che ha intervistato, passando per intellettuali quali Anna Bravo, Audre Lorde, Mark Fisher e Zygmunt Bauman.

Natascha Lusenti (Bienne, 1971) è giornalista, conduttrice e autrice televisiva e radiofonica. Ha pubblicato “Al mattino stringi forte i desideri “(2018). Questo è il suo primo saggio ed è stato possibile grazie al suo incontro con le donne del collettivo di Banca Etica.