I Rotary e Rotaract del Distretto 2031 del Piemonte e Valle d’Aosta contro la Violenza sulle Donne. Il 9 marzo sera si terrà l’Evento “Violenza contro le donne? Parliamone” con esperti del settore: Dott. Andrea Giostra, Dott.ssa Laura Quagliotti, Dott.ssa Sylvia Rigardetto, Avvocato Silvia Lorenzino. I Rotary e Rotaract del Distretto 2031 del Piemonte e Valle d’Aosta adottano il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” di Andrea Giostra e AA.VV.

Lunedì 9 marzo con inizio alle ore 21:00 presso il Ristorante “Il Circolo Unione Industriali – Torino Sala Torino”, si terrà una Tavola Rotonda che ha per titolo “Violenza contro le donne? Parliamone” promosso e organizzato dalRotary Club Torino Subalpina insieme ai Rotary Club Carignano, Torino Europea e Moncalieri, con il sostegno del Distretto 2031 del Piemonte e Valle d’Aosta, finalizzato a dare corretta informazione e strumenti utili per prevenire il grave fenomeno della violenza e del maltrattamento a danno delle Donne.

Alla Tavola Rotonda parteciperanno:

– Dott. Andrea Giostra, psicologo e criminologo che, da remoto, parlerà del suo Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…” che affronterà il fenomeno dal punto di vista delle problematiche di personalità maschile che lo portano a ‘sottomettere e controllare’ la vittima.

– Dott.ssa Laura Quagliotti, svilupperà brevemente alcune caratteristiche di personalità femminili che rendono la donna più vulnerabile.

– Dott.ssa Sylvia Rigardetto, introdurrà il lavoro ospedaliero e di ‘ricovero’.

– Avvocato Silvia Lorenzino che parlerà dell’associazione Svolta Donna e del progetto “libera di scegliere”.

Modererà la Conferenza il Prof. Roberto Rigardetto.

I Rotary e Rotaract del Distretto 2031 ogni anno rinnovano il loro impegno nel contrasto alla Violenza di Genere e alla Violenza sulle Donne. L’azione è a favore delle donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza. L’obiettivo è fornire progetti concreti e strumenti utili per fronteggiare il fenomeno: questi restituiscono alla Donna dignità, sicurezza e possibilità di futuro.

In preparazione alla serata “Violenza contro le donne? Parliamone”, programmata per lunedì 9 marzo, i Rotary e Rotaract del Distretto 2031 hanno adottato il Saggio che hanno messo a disposizione di tutti i soci, ma anche di tutte le persone interessate a conoscere questo fenomeno da un punto di vista clinico, scientifico, esperienziale, con strumenti facili da utilizzare per prevenire prima possibile il fenomeno ed evitare relazioni che possono trasformarsi in poche settimane in pericolose e dannose per la Donna.

Il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” si può scaricare gratuitamente da questi siti web ufficiali:

Sito Web Ufficiale Rotary Club dell’alto Piemonte e Valle d’Aosta:

Sito Web Ufficiale Rotary Club Torino Subalpina:

PROGETTI PER L’AUTONOMIA E L’ACCOGLIENZA

Diversi club Rotary si sono concentrati sull’accoglienza e l’autonomia delle vittime:

Rotary Club Biella: il club mette in sicurezza un alloggio comunale. Poi lo riqualifica e lo arreda. Lo scopo è accogliere donne vittime di violenza, sole o con figli. Si rivolgono a chi necessita di una sistemazione autonoma. L’alloggio è previsto dopo il percorso nelle Case di Accoglienza. Il 25 novembre, il Battistero di Biella si è colorato di rosso. L’iniziativa è stata del Rotary Club e dei club Inner Wheel (Biella, Biella Piazzo, Vallemosso, Santhià-Crescentino).

Club Novaresi: quattro Rotary Club insieme a numerosi altri club service cittadini e il Rotaract Novara, stanno realizzando il progetto biennale "Casa Paola" . Sarà la prima casa rifugio accreditata del territorio. Ospiterà donne e bambini vittime di violenza.

Rotary Club Vercelli: è stata fatta una donazione congiunta con l'Associazione Veicoli Storici. Sarà arredato un alloggio protetto con due posti letto. L'alloggio sarà gestito dal Centro antiviolenza EOS del Comune di Vercelli.

EDUCAZIONE, PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Non solo sostegno, ma anche iniziative per prevenire e affrontare la radice del problema:

Rotary Club Novara San Gaudenzio: insieme al Lions Novara Ovest Ticino e alla Cooperativa Elios, promuove il progetto “Uomini in relazione: educare al rispetto, prevenire la violenza” . Il focus è sull’educazione del maschile. Sono previsti interventi nelle scuole. Verranno creati gruppi di ascolto per uomini adulti. L’iniziativa promuove modelli relazionali basati sul rispetto.

Rotary Club Torino Subalpina: Sostiene il reinserimento sociale di donne vittime di abusi familiari. Lo fa attraverso il progetto "Un aiuto per le donne".

INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI

I club Rotaract del Distretto 2031 hanno organizzato due importanti raccolte fondi:

“Be Her Voice”: i Rotaract Club hanno organizzato la quinta edizione. Sono coinvolti Augusta Taurinorum, Rivoli, Torino PHF, Torino Crocetta, Torino Nord Est, Torino Valli di Lanzo e Torino Ovest. I fondi raccolti vanno a favore di Telefono Rosa .

"White Lunch": il Rotaract Club Valsesia ha organizzato l'undicesima edizione. Il ricavato è devoluto a Paviol APS. Questa associazione è impegnata nella prevenzione e nel trattamento della violenza di genere.

Oggi, rinnoviamo la nostra voce collettiva. La violenza contro le donne non è mai accettabile. Prevenzione, sostegno ed educazione sono la strada fondamentale per cambiare il futuro.

Nella foto:

I quattro Presidenti dei Rotary Club: Martino Brina, RC Torino Europea, Mirella Albrile, RC Torino Subalpina, Alberto Mocellini, RC Moncalieri, Mauro Appendino, RC Carignano