Grande successo alla Camera dei Deputati per la prima edizione del Premio Antonio Canova dell’Accademia Tiberina

Si è svolta sabato 11 luglio, nella prestigiosa cornice del Refettorio della Camera dei Deputati di Palazzo San Macuto, la cerimonia conclusiva della prima edizione del Concorso di Arti Visive – Premio Antonio Canova, promosso dall’Accademia Tiberina e ideato dal Direttore del Dipartimento di Arti Visive, prof. Francesco Scolaro.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0, presieduta dal dott. Alessandro Della Posta, con il patrocinio dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi e dell’Associazione Levi Montalcini.

L’iniziativa, dedicata al grande maestro del Neoclassicismo Antonio Canova, è nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il talento artistico contemporaneo, riaffermando il ruolo dell’arte quale espressione di libertà creativa, ricerca, cultura e bellezza. Un progetto che si inserisce pienamente nella missione dell’Accademia Tiberina, storica istituzione impegnata nella promozione delle eccellenze artistiche e culturali in ambito nazionale e internazionale.

La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali, seguiti dalla Lectio Magistralis dedicata ad Antonio Canova, tenuta dallo storico dell’arte e presidente esecutivo del Premio, prof. Francesco Scolaro, che ha ripercorso la figura e l’eredità artistica del grande maestro del Neoclassicismo.

Nel corso della cerimonia sono stati conferiti gli attestati ai componenti della giuria, presieduta dalla prof.ssa Simonetta Lucchi e composta da Antonio Barbuto, Massimiliano Passuti, Francesca Cencetti, Bruna Rapetti, Elisabetta Castello e Arnaldo Baruffaldi, per il prezioso contributo offerto alla selezione delle opere.

Tra i momenti più significativi dell’evento, la consegna del Premio Antonio Canova alle pittrici Paola Levi Montalcini e Daniela De Scorpio. I riconoscimenti alla memoria sono stati consegnati dalla prof.ssa Antonietta Micali, che ha letto con profonda partecipazione e visibile emozione le motivazioni dei premi. Il riconoscimento dedicato a Paola Levi Montalcini è stato ritirato dalla nipote Piera Levi Montalcini, mentre la famiglia di Daniela De Scorpio ha rappresentato l’artista nel corso della cerimonia.

Sono stati inoltre assegnati i Premi alla Cultura e alla Carriera a Franco Antonio Pinardi, Claudia Geromel Levi Montalcini, Marcello Merlino, Mattea Micello, Pasquale Marasco e Konstantinos Spiropoulos, personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e culturali.

Il Premio Giornalismo e Comunicazione è stato conferito ai giornalisti Lorenzo Palma (TGCOM24-Mediaset) e Michela Diamanti (Magazine), mentre l’Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0 ha conferito il Premio Culturale Internazionale Cartagine al Consigliere comunale di Albano Laziale, Marco Moresco. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente dott. Alessandro Della Posta, dalla coordinatrice dott.ssa Veronica Della Posta e dall’accademica dott.ssa Sabrina Morelli.

Erano presenti, tra gli altri, Giorgio Biavati con la moglie Elisabetta Fogazzaro, Patrizio Pelizzi, Massimiliano Terzo e Alessandra Dolci, insieme a numerosi rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’arte e della cultura.

La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale e con le tradizionali fotografie di rito, suggellando il grande successo della prima edizione del Premio Antonio Canova, iniziativa destinata a diventare un importante punto di riferimento per la promozione dell’arte contemporanea e della cultura, nel solco dei valori che hanno ispirato l’opera del grande maestro Antonio Canova.