Giornata Mondiale dell’Abbraccio | di Maria Rosa Bernasconi

Tendenzialmente sono una che abbraccia le persone

Mi piace il contatto fisico, oso dire, in modo viscerale

Non serve un giorno particolare né una motivazione

Un gesto spontaneo che non fraintende nulla di male.

I miei genitori si sono amati e molto mi hanno amata

Eppure non mi ricordo di averli visti anche abbracciati

“Sono tutte sciocchezze” diceva la mamma seccata

Se il mio ragazzo a sé mi stringeva, si veniva sgridati.

Non ho mai capito questa strana forma di pudore

Che male c’era in quell’abbraccio davanti a tutti?

Da sposata ho creato il rito come impulso del cuore

Ché dopo la visita domenicale li abbracciavo stretti.

Lo so bene io quanto a causa del Covid ho sofferto

Con quelle dannate mascherine e niente abbracci

Tre nipotini da strapazzare di baci, coccole e certo

Senza quel piacere necessario al vivere, ti ghiacci.

Ricordo il profumo della loro pelle quando li stringevo

Quando li abbracciavo senza chiedere loro il permesso

Ora sono cresciuti e l’abbraccio a uno chiederlo devo

La ritrosia mi porta a ricattarlo su un desiderio espresso.

Ci sono abbracci che ti senti addosso, ma è nel sogno

Quelli di chi hai tanto amato ti mancano da morire

Come l’aria che respiri ne senti sempre il bisogno

E daresti tutto per una volta quel fremito ancor sentire.

Ci sono dei momenti che il mondo vorresti abbracciare

Agli amici del cuore sia reali che virtuali spesso lo dici

Sul telefono, nei commenti, l’abbraccio può arrivare

L’emoji, già lo sai, che almeno un poco ci rende felici.

Oggi è la giornata mondiale che celebra l’abbraccio

Così approfittiamo di questa bellissima occasione

E’ proprio la scusa giusta per tentare un approccio

E se viene dato ad un estraneo, il coraggio è da leone.

Maria Rosa Bernasconi