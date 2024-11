Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: incontro all’IC Balsamo Pandolfini.

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” l’IC Balsamo Pandolfini ha organizzato un coinvolgente e partecipato incontro con il dott. Andrea Giostra, psicologo e criminologo, ideatore del saggio “Femminicidio e narcisismo patologico”, l’avv. Luigi Spinosa e l’avv. Rosa Maria Sciortino, rispettivamente vice presidente e

componente del comitato direttivo della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù, Madonie, entrambi coautori del saggio.

I relatori hanno coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola secondaria nella presentazione del saggio, focalizzando l’attenzione su quelle relazioni patologiche lontane dagli ideali di rispetto reciproco che finiscono con l’essere distruttive e mortificanti per le donne, cui, alla fine, viene sottratto tutto: l’identità, le relazioni, le passioni, i sogni, i desideri, la speranza, il futuro, la vita stessa. Forte il richiamo alla necessità della cosiddetta prevenzione primaria, alle modalità di riconoscimento del narcisista patologico, a tenerlo il più lontano possibile dalla propria vita, a non lasciarsi manipolare o affascinare dalla sua seduzione.

Gli interventi degli alunni, particolarmente apprezzati dai relatori, hanno presentato donne vittime di sopruso e violenze di ogni tipo, sia fisiche che psicologiche, nella letteratura, considerata quale strumento privilegiato di conoscenza dell’animo umano, per la comprensione di comportamenti e sentimenti: diversi gli autori citati, da Dacia Maraini a Giovanni Verga, da Stendhal a Manzoni a C. Bronte.

Nella stessa giornata di lunedì 25 un gruppo di alunni ha partecipato all’inaugurazione della mostra “Com’eri vestita” al Tribunale di Termini Imerese.

Con la celebrazione della giornata del 25 novembre l’IC Balsamo Pandolfini, guidato dalla dirigente C. La Russa, conferma il suo impegno nella promozione e nella realizzazione di attività volte al superamento dei pregiudizi, al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione, con l’intento di co–educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto e della legalità.

IC Balsamo Pandolfini di Termini Imerese

DOVE SCARICARLO GRATUITAMENTE:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr