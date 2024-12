Giornata Internazionale della Montagna. Profumo di donna | di Maria Rosa Bernasconi

Ho la casa in Valle d’Aosta da ben più di quarant’anni

Ogni volta che ci vado è un’emozione sempre nuova

Al solo vederle quelle maestose montagne le osanni

E ti abbandoni al voluttuoso abbraccio in quell’alcova.

Il piacere di respirare dell’aria pura a pieni polmoni

Profumi inebrianti che in nessun altro luogo senti

E’ un magico stordimento che ci fa sentire più buoni

Per poi godere nel mettere a nudo i bei sentimenti.

Cogliere la bellezza della natura che mai invecchia

Che sempre si rinnova pur con il passare del tempo

Si fa primavera, estate, autunno, inverno, si specchia

Si veste, si spoglia, si acconcia, e scende in campo.

L’uomo, non sempre degno, quasi ne ha soggezione

Perché non ha fatto niente per meritare questi doni

Ma la montagna si sbriciola se non c’è l’attenzione

Se per profitto e incuria, pur se l’ami, poi l’abbandoni.

Gli alberi, le cascate, la neve candida e allegri ruscelli

Attimi di felicità ti fanno sentire in pace con il mondo

Il vento che muove le fronde, il bel canto degli uccelli

La montagna è un’opera d’arte vivente a tutto tondo.

Il cambio di clima scioglie i ghiacciai se non si fa nulla

La montagna soffre in silenzio ma a volte non perdona

Perché a violentarla è della gente indegna e pur fasulla

Il suo scopo non è relegato al solo ruolo della bellona.

Apri le imposte e lei è là che con pazienza aspetta

Di essere trattata con amore vero come Dio comanda

Ma se la promessa di accudirla nel bene non si rispetta

Nel male poi sarà lei che tutto a gambe all’aria manda.

La montagna è molto affascinante e seduttiva

Più la conosci e di più sei toccato nel profondo

Come fuoco che sotto la cenere è fiamma viva

Come refolo di vento che sulla vita va alitando.

Maria Rosa Bernasconi