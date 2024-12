“Follie” di Orazio Bottiglieri al Cineteatro Lux di Palermo

Dopo il successo riscosso nelle scorse settimane, torna in scena la commedia “Follie” di Orazio Bottiglieri sul palco con Agostina Somma, Giuseppe Giambrone ed Eleonora Randazzo.

E, in occasione delle feste, lo spettacolo fa il tris: appuntamento venerdì 13 dicembre, alle 17:15, al Cineteatro Lux, in via Francesco Paolo di Blasi, 25, e sabato 14 dicembre, alle 21.15, e domenica 15 dicembre, alle 17.45, al Cineteatro Colosseum, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

Rosy ha soltanto un desiderio nella vita: abbandonare gli acquisti tra le bancarelle del mercatino per i negozi lussuosi delle grandi marche e, per far questo, escogita un piano per ingannare gli ispettori dell’INPS e far sì che la sua mamma, per nulla malata o bisognosa di attenzioni particolari, riceva l’accompagnamento.

Assolutamente indispensabile, ovviamente, è l’aiuto di un badante che convinca la mamma a stare al gioco, sottoponendosi a perette e clisteri, ma ancor peggio: a mettersi il famigerato pannolone; il tutto in vista della fatidica visita dell’ispettore INPS.

Un susseguirsi di avvenimenti esilaranti che puntano a far spuntare un sorriso allo spettatore in un weekend impossibile da perdere.

Il costo del biglietto, al Cineteatro Lux, è di 8 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3889785043. Il costo del biglietto, al Cineteatro Colosseum, invece, è di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3926393204.