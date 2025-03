Festival per cortometraggi: torna la seconda edizione di Aquicorto

Il Festival Aquicorto è giunto alla seconda edizione e si svolgerà in autunno nella città dell’Aquila. L’organizzazione è work in progress ed è aperta da pochi giorni la call per filmmaker.

L’evento è organizzato da Abbo Production, una giovane società di produzione e distribuzione nata nel 2021 che produce film, spettacoli teatrali, progetti discografici. Ha sede in Puglia e Campania e collabora, grazie ai suoi progetti, in tutto il territorio nazionale. Il team di Abbo è composto da tre produttori: Angelo Sateriale, Gianni Labalestra, Luana Abbondandolo. A curare la manifestazione sarà l’ aquilana Katiuscia Tomei freelance e event planner nel mondo dell’arte e della cultura. Il festival vuole creare uno spazio di promozione, condivisione e confronto fra registi, sceneggiatori e attori abruzzesi, italiani e internazionali. Si prefigge una costante ulteriore crescita in termini di pubblico e di coinvolgimento con il mondo dei promotori culturali del territorio e non solo, grazie ad una rete di collaborazioni con diverse associazioni culturali, a case di distribuzione e produzione in una fitta rete dove potersi relazionare tutti insieme.

Le sezioni a cui possono partecipare i filmmaker sono cinque: Internazionale, Nazionale, Abruzzese, Ambiente, No alla violenza. La Commissione sarà costituita dal direttivo di Abbo Production e da altri esperti del settore. Avrà il compito di procedere alla selezione sia in base alla tecnica di realizzazione, sia alle modalità di espressione adottate dall’autore per la trattazione dei temi. I premi saranno invece: Miglior Corto Internazionale, Miglior Corto Nazionale, Miglior Corto Abruzzese, Miglior Corto Sez. Ambiente, Miglior Corto Sez. No alla violenza, Premio della Critica, Premio del Pubblico. I vincitori riceveranno una targa da Abbo Production. I cortometraggi dovranno essere iscritti elettronicamente tramite la piattaforma on‐line FILMFREEWAY seguendo tutte le istruzioni e leggendo attentamente i termini e i costi. I titoli delle opere selezionate saranno pubblicati sul sito www.abboproduction.it entro il 26 Settembre 2025. A breve tutte le ulteriori informazioni.

Per info scrivere a: festival@abboproduction.it oppure aquicorto@libero.it

Link di riferimento: https://www.abboproduction.it/aquicorto/

https://www.filmfreeway.com/AQUICORTO