Femminicidio: no al silenzio e uniti contro la violenza | di Maria Rosa Bernasconi

Le statistiche italiane parlano chiaro

Ogni due giorni una donna viene uccisa

E’ il femminicidio il fenomeno più amaro

Quando l’uomo a bestia feroce è a guisa.

Bisogna avere il coraggio di denunciare

Trovare la forza di fermarlo molto prima

Tanto si sa che finirà con l’ammazzare

Botte, violenze, e quel pensiero sempre in cima.

Il principe azzurro che si trasforma in mostro

E’ una metamorfosi del tutto sconvolgente

Gesù, Giuseppe, Maria, Padre Nostro

Il cielo tace e pure lo consente.

Uomini intelligenti e colti diventano violenti

Ché non accettano la fine di un rapporto

“E’ perché l’amavo troppo”, così giustificano i fendenti

La loro è una vita inutile, ma intanto c’è chi è morto.

Pretendono l’amore con la persecuzione

Non è così che si entra nel suo cuore

I sentimenti esigono la buona educazione

Non la vendetta, né l’odio, né tutto quel dolore.

A un passato incancellabile senza rispetto e stima

Una seconda possibilità mai sarà data

Ritornerà di nuovo il mostro che era prima

Sotto lo stretto sigillo di una mente malata.

Si spera che non diventino come il padre i figli

Han visto la madre piangere con un occhio nero

Che alla compagna non mostrino gli artigli

Dalla parte delle donne con animo sincero.

No al silenzio e uniti contro la violenza

Punire i comportamenti possessivi e incivili

Chi uccide non dovrà affidarsi alla clemenza

Lo stalking è il segno indelebile dei vili.

Maria Rosa Bernasconi