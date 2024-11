“Felice, io?”: al Teatro degli Audaci il progetto teatrale di Stefano Sarcinelli | Recensione di Meri Lolini

In questi giorni è al Teatro degli Audaci il progetto teatrale di Stefano Sarcinelli con la supervisione artistica di Cochi Ponzoni lo spettacolo “ Felice, io?”.

Questo spettacolo è stato realizzato in memoria di Felice Andreasi. Lui è stato un comico, un poeta ma soprattutto un pittore e trattandosi di un pittore, questo spettacolo si propone come una specie di galleria piena di quadri che si alternano sul palcoscenico il cui protagonista è questo Uomo Spaventoso declinato in tanti modi ed in tante sfumature. “Felice, io?” Intende proporre, ripescando da un genere di comicità surreale, molto in voga negli anni 70, uno spettacolo che riflette sul presente proprio utilizzando il surreale come approccio narrativo.

Questo spettacolo è l’omaggio esplicito ad un’artista come Felice Andreasi e diventa inoltre sempre più presente il riferimento anche a quel meraviglioso gruppo di amici di cui Andreasi era parte fondamentale: Cochi e Renato, Jannacci, Villaggio, Gaber, Lauzi tanto per citarne qualcuno.

Lo humour noir dei testi del grande comico/pittore piemontese, si pone al limite estremo dell’ironia e del grottesco, alludendo a misteriose, inquietanti dimensioni dell’animo umano. Andreasi sconvolge completamente il modo di ragionare normale, apre una breccia di follia attraverso la quale spira un vento di inquietudine, elabora nonsense che sfidano la serietà delle nostre certezze, ma non perde la propria lucidità, l’assoluta razionalità di una riflessione tratta, pure in una dimensione completamente assurda.

Questo spettacolo teatrale intende proporre, ripescando da un genere di comicità surreale, molto in voga negli anni 70, uno spettacolo che riflette sul presente proprio utilizzando il surreale come approccio narrativo. Alla prima serata hanno partecipato Daniela Poggi, Cloris Brosca, la regista Carmen Giardina e Luciana De Falco. Sarà possibile vedere lo spettacolo dal 21 al 24 novembre e dal 28 novembre al 1 dicembre. I testi di questo spettacolo sono di Felice Andreasi e Stefano Sarcinelli ed hanno collaborato ai testi Cloris Brosca ,Nicola Miletti, Carletto Di Gennaro, Dario della Monica ed Ugo Gangheri.

Le scene sono curate da Betti Maestri. In allegato troverete la locandina dove saranno disponibili tutte le informazioni su questo spettacolo.