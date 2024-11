Disastri ambientali e altri pianeti | di Maria Rosa Bernasconi

I disastri ambientali succedevano anche nel passato

Ma è certo ch’erano meno devastanti di quelli d’oggi

L’uomo, nel nome del progresso, la natura ha violentato

E l’uso di materiali scadenti che crollano se solo t’appoggi.

Negli occhi la nostra bella Italia è dal fango sommersa

Alluvioni e devastazioni continue che non hanno fine

Certe regioni più di altre colpite, la fiducia l’hanno persa

Non si può continuare a portare sul capo la corona di spine.

La furia è cieca: è toccato a Valencia vedere l’inferno

Le immagini che passano in video muovono il pianto

L’alluvione ha travolto tutto e gridi: dove sei padreterno?

Già son tante le vittime e i dispersi in trappola a cento.

Perché si fa un gran parlare di intelligenza artificiale

Di auto elettrica “green” che non inquina l’ambiente

Se poi non si riesce a prevedere l’evento naturale?!?

Non basta dire: “allerta meteo” per salvare la gente.

Una cosa è certa: che la manutenzione è pari a zero

Ad ogni disastro si accampano scuse e propositi buoni

Si stanziano aiuti milionari che mai arriveranno invero

Su gare d’appalto il giro di mazzette per le ricostruzioni.

Si parla di spedizioni plurime su Marte, il pianeta rosso

Pare dai campioni di terra e acqua che sia abitabile

Soldi a palate che vengono spesi a più non posso

Sul nostro pianeta si muore ché manca l’acqua potabile.

Maria Rosa Bernasconi