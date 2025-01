Diario di bordo Puglia-Liguria | di Cristina Pipoli

Creatività e valori educativi: quando la pedagogia del territorio e la poesia creano un connubio perfetto!

L’arte è la tecnica dell’esprimere in versi una determinata visione del mondo; in questo caso mette in risalto la bellezza del territorio salentino, ma anche lo stile di un autore, parliamo della poetessa ligure Mariangela Ottonello. Poesia deriva dal latino poesis, a sua volta dal greco poiesis, nome d’azione di poiein che ha il significato di ‘fare’, ‘creare’.

Si crea un viaggio di promozione culturale, etica, di turismo sostenibile e lento, per portare alla luce: marine, attività, prodotti, usanze antiche per fare restare intatta l’identità di un territorio. E qui che interviene la fotografia, che nel progetto porta una rivoluzione culturale che si basa sul bello.

Le immagini fotografiche assumono funzioni educative importantissime perché descrivono, emozionano. In questo caso parliamo dell’educatrice salentina Cristina Pipoli che ripone l’attenzione nei confronti dell’osservazione dove viene rieducata la mente a vedere posti nuovi. Il connubio tra poesia e pedagogia invoglia: i turisti a scoprire attraverso le parole e lo scatto, e i giovani a riflettere. Si parla di scambi culturali e intergenerazionali, l’adulto guida il più giovane che a sua volta educa i più giovani di lui. Tutto resta impresso, segna una traccia profonda della nostra essenza, della storia e di chi siamo.

Siamo identità italiane che voglio essere tatuate nella memoria, nei ricordi e nell’azione.

Era il 4 maggio 2023



Scambi culturali Salento/Liguria



VANITÀ

Somiglia a un papavero rosso

la mia vanità.

Tra spighe ancora verdi fiammeggia

per farsi guardare.

Eppure non è che uno stelo, un effimero fiore.

L’ho colto e in un attimo breve

l’ho visto appassire.

Nei campi la danza leggera dei fiordalisi

somiglia a una tremula fiaba

che ancora mi incanta.

Somiglia a un bambino che ride,

a una pioggia di stelle.

Mi invita:

è una voce innocente

di autenticità.



Poesia a cura di Mariangela Ottonello

Ph di Cristina Pipoli



In questa foto viene messa in risalto la bellezza della campagna salentina nel periodo primaverile