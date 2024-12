Concerto di Natale di suoni e colori. Il mio concerto speciale per i lettori | di Maria Rosa Bernasconi

Bianco e Nero suona il PIANO

Rosso intenso il bel VIOLINO

Ed il FLAUTO pare strano

Suona un Giallocanarino.

VIOLA suona il suo colore

Più sul chiaro i VIOLONCELLI

PIATTI Beige che fan rumore

Con CAMPANE e CAMPANELLI.

Si contendono l’Arancio

Sia la TROMBA che il TROMBONE

Per il Verdemi sbilancio

CLARINETTO: che passione!

Suona il Rosala GRANCASSA

Al TRIANGOLO va bene

L’ORGANO il Bruno melassa

E il TAMBURO quasi sviene.

Si lamenta il CONTRABBASSO

Non gli aggrada il suo Marrone

CORNI, TUBE e pure il BASSO

Dicon che gli sta benone.

L’ARPA pizzica il Celeste

E per gli ARCHI il Ciclamino

CLAVICEMBALO un po’ triste

Vuol l’Azzurro sul turchino.

Lo spumante ha fatto il botto

e li ha un po’ disorientati

L’OBOE con il FAGOTTO

Suonan Grigi e pur bagnati.

Lo XILOFONO d’Argento

E’ di tutti il beniamino

Dal SASSOFONO contento

Melodia d’Orozecchino.

La poetessa che dirige

Ha il leggìo Arcobaleno

Non c’è regola che vige

Suonan tutti senza freno.

E’ il CONCERTO DI NATALE

Dedicato solo a te

La ZAMPOGNA Bluin finale

Fa zum-zum-pereppeppè!

Maria Rosa Bernasconi