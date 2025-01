Buon Compleanno Signor G | di Maria Rosa Bernasconi

Era un freddo Capodanno

Quando te ne sei andato

Signor G che grosso danno

Qui da soli ci hai lasciato.

E non sai quanto ci manchi

E’ ancor libero il tuo posto

Tu maestro tra quei banchi

Tu che niente ci hai nascosto.

Uomo triste e pur felice

Può sembrar contraddizione

Ogni canto tuo lo dice

Era questa l’emozione.

Il sorriso tuo leggero

Di tristezza un po’ velato

Quel tuo libero pensiero

Che ci ha sempre illuminato.

Liberavi le parole

Ch’eran state incatenate

E volavano da sole

Nella luce trasportate.

In quel dì che ti hanno letto

Triste l’ultimo copione

Tu hai solamente detto

Finir devo una canzone.

Maria Rosa Bernasconi

La libertà

non è star sopra un albero

non è neanche

il volo di un moscone,

la libertà

non è uno spazio libero

libertà è partecipazione.

Giorgio Gaber