Brass at Spasimo 2026 – Musiche del Nostro Tempo: Il debutto con “Mina Reimagined”, l’omaggio contemporaneo all’icona della musica italiana per la stagione estiva della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

25 luglio alle ore 21.30 – Complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo

Palermo 24 luglio 2026. Un debutto per la rassegna Brass at Spasimo venerdì 25 luglio alle ore 21.30 presso il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, con “Mina Reimagined”, una produzione originale firmata da Fabio Lannino, che rende omaggio alla voce più iconica della musica italiana attraverso un linguaggio musicale contemporaneo, elegante e ricco di contaminazioni.

Più di un tributo, Mina Reimagined è un progetto che rilegge alcuni dei più grandi successi di Mina con nuove sonorità ispirate al jazz, al soul, al funk e allo swing, dando vita a uno spettacolo raffinato, emozionante e ricco di personalità. Un viaggio musicale che unisce memoria e innovazione, nel quale il repertorio della grande artista viene restituito al pubblico con una veste inedita, senza tradirne l’intensità emotiva e la straordinaria forza interpretativa.

Interpretata da Antonella Schiró, cantante dalla voce intensa, calda e sofisticata, capace di evocare la profondità espressiva di Mina senza mai indulgere nell’imitazione. Con sensibilità e autorevolezza, la Schiró con un ensemble di musicisti che hanno calcato palchi internazionali, accompagna il pubblico attraverso alcune delle pagine più amate della canzone italiana, trasformandole in un racconto musicale nuovo, elegante e coinvolgente.

Gli arrangiamenti, curati per valorizzare l’incontro tra tradizione e improvvisazione, mantengono intatta l’anima melodica dei brani originali, arricchendoli di nuove sfumature armoniche, interplay e atmosfere dal respiro internazionale. Il risultato è uno spettacolo che dialoga con il jazz contemporaneo senza perdere il fascino senza tempo del repertorio di Mina.

Sul palco, accanto ad Antonella Schiró, una formazione di musicisti di grande esperienza composta da Fabio Lannino, ideatore e produttore del progetto, al basso e contrabasso, Roberto Macrì al pianoforte, Giuseppe Urso alla batteria, Filippo Schifano alla tromba. Insieme danno vita a una performance in cui tecnica, eleganza e libertà espressiva si fondono in un omaggio autentico a una delle più grandi interpreti della musica italiana.

Con questa prima assoluta, Brass at Spasimo conferma la propria vocazione a proporre produzioni originali e progetti artistici di alto livello, capaci di coniugare tradizione e ricerca, valorizzando il talento di musicisti e interpreti in uno dei luoghi più suggestivi del panorama culturale siciliano.

I prossimi appuntamenti del mese di luglio 2026

26 luglio – Jazz On Vinyl | Mario Caminita

Chiude il cartellone Mario Caminita, DJ e divulgatore musicale da anni impegnato nella promozione della cultura jazz, con un set che attraversa sonorità afroamericane, funk, latin e nu-jazz, trasformando lo Spasimo in un grande spazio di condivisione musicale.

Con il cartellone di luglio, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group conferma la propria missione: custodire una storia che affonda le radici nella grande tradizione del jazz italiano e, al tempo stesso, guardare al futuro investendo sui giovani, sui musicisti residenti e sul dialogo tra culture. In uno dei monumenti più affascinanti di Palermo, ogni concerto diventa così un’esperienza in cui arte, memoria e innovazione si incontrano sotto il cielo dello Spasimo. Con questa riapertura la Fondazione OJS – The Brass Group rinnova il proprio impegno nella tutela, valorizzazione e animazione dei luoghi simbolo della cultura cittadina, riconsegnando ai palermitani uno spazio straordinario destinato a tornare protagonista della vita artistica e sociale della città.

Tutte le info su www.thebrassgroup.it, www.bluetickets.it