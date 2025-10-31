Arriva Radio Stream Italia: “Diamo Voce alla Voce”

da | 31 Ottobre 2025 | Attualità, Musica

Dal cuore pulsante della radio tradizionale nasce una nuova avventura tutta digitale. Si chiama Radio Stream Italia ed è molto più di una semplice emittente in streaming: è un luogo dove la musica, le emozioni e le storie trovano finalmente uno spazio autentico per essere ascoltate.

A idearla è Filippo Virzì, giornalista e conduttore radio-televisivo palermitano, una vita dietro ai microfoni e davanti alle telecamere, ma soprattutto un grande innamorato della radio. “La radio è lo strumento più umano che esista – racconta – non invade, ma entra con delicatezza nella vita delle persone, creando un legame unico e vero.” Con Radio Stream Italia, Virzì ha deciso di portare questa magia nel mondo dei social e del web, mantenendo intatta la spontaneità della radio di una volta, ma con un linguaggio contemporaneo e interattivo.

Accanto a lui c’è Nicole Anile, milanese con origini siciliane e una voce che sembra nata per il microfono. La musica è la sua compagna di viaggio da sempre, un rifugio e un modo per raccontarsi. “Fin da bambina sognavo di lavorare in radio – confida – un posto dove le persone potessero sentirsi libere di esprimere emozioni. Oggi quel sogno è realtà.” Nella vita si occupa di logistica e trasporti, ma dietro la concretezza del suo lavoro batte un cuore creativo: per lei la radio è un dono, un atto d’amore verso chi non ha mai avuto la possibilità di farsi ascoltare. Non a caso il motto di Radio Stream Italia è “Diamo voce alla voce”, un messaggio di libertà e condivisione.

Nicole Anile ha voluto rendere omaggio alla sua amata Palermo scegliendo per il logo di Radio Stream Italia proprio i colori simbolo della squadra rosanero: il rosa e il nero. Un tributo alla città e alla sua passione calcistica, ma anche un segno distintivo che unisce eleganza, energia e identità.

Nel team anche Vittorio, in arte Vit, cantante e tecnico audio originario di Benevento. La sua storia è quella di tanti artisti che non si sono mai arresi. “La musica è la mia vita – racconta – e questa radio rappresenta una possibilità per chi, come me, non sempre ha avuto spazio. Qui posso unire la mia esperienza tecnica con l’emozione della voce.”

A completare la squadra ci sono Andrea Virzì e Manuela Russo, che curano selezioni musicali e rubriche, dando ritmo e personalità a un palinsesto sempre in movimento.

Radio Stream Italia trasmette 24 ore su 24 su www.radiostreamitalia.it, proponendo un mix di musica italiana — dai classici intramontabili ai nuovi talenti — e internazionale, con uno stile easy listening che accompagna, mai sovrasta. L’emittente vive anche sui social, dove ogni voce trova spazio e ogni ascoltatore può diventare protagonista.

Più che una radio, Radio Stream Italia è un progetto di vita con un blog https://radiostreamitalia.blogspot.com/in aggiunta che rappresenta un vero e prorpio diario dell’attività della radio : una comunità sonora che celebra la semplicità, la passione e la libertà di espressione. Perché, come ricordano i suoi fondatori, “la voce è l’unica cosa che non invecchia mai”.

