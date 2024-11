Una coppia in crisi matrimoniale, che vive in un perenne stato di astio e scontrosità, decide di prendere a lavorare in casa un cameriere, Oscar, che viene subito incaricato di sbrigare tutte le faccende domestiche.

Arriva, al Cineteatro Colosseum di Palermo, il nuovo spettacolo “Oscar – Un cameriere tuttofare”. Sul palco Giorgio Pitarresi, affiancato da Orazio Bottiglieri ed Elena Sparacino.

Appuntamento sabato 30 novembre, alle 21, e domenica 1 dicembre, alle 17:45, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

Dietro la scelta di prendere un cameriere, ci sono, però, i loschi piani del marito e della moglie che, stanchi della vita che conducono, hanno deciso di distruggere il proprio matrimonio servendosi di lui.

Il tutto è condito dall’iconica comicità ed ironia di Giorgio Pitarresi, che nel ruolo di Oscar si ritrova a svolgere i propri compiti sommerso da mille difficoltà, disprezzato per il suo ceto sociale e per i suoi modi goffi. Alla fine, però, quando sembra che al peggio non ci sia mai fine, un colpo di scena porterà il lieto fine a questa divertentissima commedia che lascerà il pubblico a bocca aperta.

Una storia che mira a far riflettere su come nella vita spesso siano proprio i più fragili, i cosiddetti “ultimi”, a pagare il prezzo peggiore.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3926393204.