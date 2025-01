AR.MA Teatro presenta Norma Jeane Baker Mortenson, ovvero, Marilyn Monroe

La grande diva americana viene riproposta in una veste insolita, capace di scandagliare nel profondo della sua anima e rivelare agli spettatori lati nascosti della sua personalità.

Norma Jeane in preda ad una crisi depressiva non si muove dalla sua camera da letto che diventa il suo ufficio, la sua sala prove, il luogo dove incontrare fotografi e giornalisti e la casa dei suoi incubi. La realtà si mescola ai sogni e all’ immaginazione fino a quando…

Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025

NOTE DI REGIA

Cosa c’ è veramente dietro il successo di Marilyn Monroe? Possibile fosse superficiale come in molti l’hanno creduta? Marilyn nasce a Los Angeles il primo Giugno del 1926, sotto il segno dei Gemelli, nasce in una America bigotta dove il ruolo della donna onesta era quello di mettere su famiglia e passare il resto della propria vita tra pentole e Feste del Ringraziamento, sicuramente però non si fece influenzare da questo modo di pensare, ebbe il coraggio di inseguire il suo sogno di diventare attrice ad Hollywood, tra millantatori, gangster e produttori senza scrupoli. Nonostante una infanzia non certo serena e normale in cui fu vittima di abusi di ogni tipo, questa donna, la cui sorte ha voluto fosse bella, buona ed intelligente, riesce ad affermarsi esclusivamente lottando con le proprie forze ed usando l’ unica cosa che possedeva, la bellezza del suo corpo usato sapientemente. Certamente problemi di alcolismo e dipendenza da psicofarmaci sono stati i compagni più fedeli del suo breve viaggio terreno ma non le hanno impedito di dimostrare il suo incredibile talento artistico, anzi forse proprio questi suoi problemi ce la fanno vedere più umana, fragile, vicina ed amabile.

Amata da tutti ma capita da nessuno Marilyn, che aveva una grande intelligenza non visibile ma presente in ogni suo pensiero, l’ho voluta far rivivere ed interpretare per rendere giustizia a questa incredibile donna, resiliente, forte ed amante della vita e dell’amore nonostante tutto, una donna libera quasi una femminista ante litteram, la cui immagine è stata strumentalizzata senza mai restituirci la sua vera essenza. Per questo, dopo un intenso studio su di lei, ho scelto il modo di rappresentarla, preda di tutti i suoi incubi e le sue paure, ma in fondo libera di accettare la propria immagine iconica di diva senza tempo, da lei costruita a tavolino, e finalmente in pace con il suo alter ego Zelda Zonk.

Mi sono chiesta e chiedo al pubblico diventerà libera finalmente di amarsi ed amare Norma Jeane?

In fondo siamo tutti un po’ Marilyn, ci costruiamo una immagine, ci innamoriamo delle persone sbagliate e veniamo usati da persone senza scrupoli, ma lei non si è mai arresa e possiamo, anzi dobbiamo, considerarla un esempio.

Come tutti i miei spettacoli, di cui amo curare regia, scenografia e costumi, non esiste un vero e proprio testo scritto, questo per dare modo a tutti noi in scena e al nostro pubblico, di toccare quanto più possibile la verità del personaggio seguendo la mia ideazione dello spettacolo, nulla è improvvisato, perché tutto è già costruito in prova, ma nulla è sempre uguale, questo perché nei miei spettacoli cerco di trovare sempre in scena un presente teatrale che , a mio avviso, non può essere conosciuto prima, un pò come è la vita, dove non possiamo mai fare dei programmi perché in grado di sorprenderci sempre. Francesca Stajano Sasson

Norma Jeane Baker Mortenson ovvero Marilyn Monroe

Di e con Francesca Stajano Sasson

Sabato 25 ore 21 e domenica 26 gennaio ore 18,30

AR.MA Teatro

