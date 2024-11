Antonella Di Moia: i libri che ho selezionato per voi da leggere entro la fine del 2024!

“Meglio di niente” di Marco Vichi

Franco Bordelli è in pensione da poco più di un mese. Non ha appuntamenti, non ha impegni, non ci sono ladri o assassini da catturare. Il suo lavoro gli manca molto: risolvere un caso intricato, frugare tra le pieghe dell’animo umano, mettere insieme intuizioni e riflessioni per rendere giustizia a chi ha subito un’ingiustizia. Non riesce a rinunciare alla sua passione. Può fare affidamento solo sul giovane vice commissario Piras, suo braccio destro quando era in servizio, che lo coinvolge nelle indagini a rischio di essere scoperto… ma se lo trasferissero? Bordelli non ci si vede proprio a fare l’investigatore privato, a occuparsi di beghe inutili e noiose. Nella sua carriera ha visto stupri, torture e soprusi di ogni tipo su ogni tipo di persona. Naturalmente odia tutto questo, e ha sempre cercato di combatterlo. È il primo ad augurarsi un mondo senza malvagità. Ma dal momento che non è possibile, ogni giorno aspetta con impazienza che il telefono squilli e che Piras gli dica che serve il suo aiuto. In fondo, com’è possibile non fare più lo sbirro? I pittori, i musicisti, gli scrittori vanno forse in pensione? Non si può smettere di fare quello che dà un senso alla propria vita… Arriverà un caso importante al quale potrà dedicarsi?

“I film belli li danno di notte” di Lorenzo Zucchi

Quest’estate sembra finalmente la volta buona per riunire il vecchio gruppo di giochi d’infanzia, dove tutti si fanno ancora chiamare con i soprannomi di un tempo. Ci sarà una festa di notte nella villetta di Scivolo: il pretesto è il rientro di Panda dal semestre Erasmus, ma forse in fondo possono ancora dare una chance all’amicizia dopo che il suicidio di Acqua, anni prima, ha causato di fatto il totale scioglimento della loro compagnia. Erba, Nuvola, Cemento, Distry e Cybo sono tutti invitati alla festa, ma hanno ormai le loro vite e non si sopportano più di tanto: riusciranno a superare il trauma che alloggia in ognuno di loro o sarà il passato a tornare chiedendo un altro pesante pedaggio di emozioni?

“Romanzo russo” di Alessandro Barbero

Le lezioni storiche del noto divulgatore Alessandro Barbero sono diventate celebri per il loro piglio originale e vivace. Qui l’autore descrive l’ultimo decennio dell’Unione Sovietica. Attraverso le storie intrecciate di Tanja, giovane storica, del giudice Nazar e dell’attore Mark, Barbero mostra il conflitto tra speranze e oscuri presagi. La narrazione, ricca di dettagli quotidiani e ambientali, evoca il realismo dei grandi autori russi, rivelando verità nascoste di un paese in bilico tra passato e futuro.

“La vita a volte capita” di Lorenzo Marone

Brontolone, cinico, pigro, bugiardo: è così che si potrebbe descrivere Cesare Annunziata. Come quella volta in cui, per attaccare bottone con la sua futura moglie, si era inventato di possedere una collezione di scatolette di fiammiferi per poi essere costretto per oltre cinquant’anni a collezionarle davvero. Ormai vedovo e ottantenne, con mille acciacchi e le giornate vuote, Cesare si trova ad affrontare un agosto in città. Nel condominio al Vomero sono rimasti in pochi: c’è la dirimpettaia gattara, ossessionata dalla telecamera al pianterreno; l’amico di una vita con cui Cesare gioca la stessa partita di scacchi da anni; e Lady Blonde, un’adolescente che non si stacca mai dal cellulare. E soprattutto ci sono i ricordi, ricordi subdoli che si insinuano dappertutto. Proprio lui che si è sempre dichiarato immune ai sensi di colpa, ora si trova a fare i conti con mille domande. E se nella vita fosse stato più risoluto, dolce e accogliente? Se avesse trovato il coraggio di lasciare la moglie? Se avesse passato più tempo con i figli? Se, in definitiva, avesse sbagliato tutto? Finché un giorno, nel parco in cui è solito portare Batman, il cane affidatogli dalla figlia, Cesare nota una ragazza dai capelli corti spruzzati di viola. Si chiama Iris e ha negli occhi qualcosa di fragile e familiare. È l’inizio di una goffa ma tenera amicizia, in cui Cesare trova inaspettatamente conforto. D’un tratto, ci sono persone di cui deve, e vuole, occuparsi, e questo lo fa sentire felice. D’un tratto, non c’è più da rimuginare, ma da agire, da aiutare. Perché la vita a volte capita quando meno te lo aspetti, e bisogna trovare il coraggio di afferrarla al volo.

“Follie di un Savio” di Lorenzo Cristallini

Le “fughe della mente”, che possono definirsi delle piccole follie, permettono di evadere dalla condizione del dover essere savio imposta spesso dalla vita e dalla propria professione o arte. Quando queste follie si concretizzano in versi, che si condensano in rime, nascono componimenti poetici in cui riflessioni personali, pensieri e stati d’animo delineano un percorso quasi catartico che conduce a una conclusione che porta con sé un messaggio schietto e lapidario velato e protetto dalla magia della poesia. Così come le “fughe della mente” possono seguire molteplici direzioni, allo stesso modo le tematiche affrontate nei componimenti della silloge spaziano in diversi ambiti con i versi finali di ciascuno o con le sentenze degli aforismi che, come una puntura di spillo dritta all’anima, mirano a colpire nel segno prima che l’attimo di follia si esaurisca e lasci il posto alla necessità di tornare a essere savio. Con le sue piccole “follie in versi” l’Autore intende esprimere il suo personale punto di vista e la sua visione della vita, con le rime che forse sono il miglior modo con cui la mente di un savio può perdersi.

