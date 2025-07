Alla Sorbonne Université di Parigi Erica Muraca riceve due premi: dai miracoli personali alla missione di trasformare le vite

C’è una linea invisibile che unisce la vita e la parola, la ferita e la rinascita.

Lo ha dimostrato con forza Erica Muraca, regista trasformazionale e spiritual & vision coach, che alla Sorbonne Université di Parigi ha ricevuto due prestigiosi premi letterari per i suoi primi due libri: “Eco di un Miracolo” e “Femminicidio e narcisismo patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” del quale è coautrice insieme ad altri 20 coautori.

Due opere profondamente diverse, ma unite da un filo chiaro e luminoso: la trasformazione del dolore in forza, del buio in luce, della ferita in cammino.

Il primo premio è stato consegnato a Erica in rappresentanza di Andrea Giostra, autore e curatore del Saggio “Femminicidio e narcisismo patologico…”, e di tutti i 20 coautori che hanno contribuito con coraggio e profondità a questo volume corale. Il testo, già adottato da tantissime scuole, da enti pubblici e dalle forze dell’ordine, è uno strumento di corretta informazione, un manuale concreto di prevenzione e consapevolezza, che da progetto originario si può leggere e scaricare gratuitamente online, che continua a ricevere riconoscimenti e apprezzamenti nazionali e internazionali per il suo valore umano e sociale.

Nel suo discorso, Erica ha voluto rendere omaggio al valore collettivo di quest’opera:

Nel suo discorso, Erica Muraca, ritirando il Premio, ha voluto rendere omaggio al valore collettivo di quest’opera: “Ringrazio tutte le coautrici e i coautori del Saggio, perché senza il vostro coraggio, le vostre parole e la vostra sensibilità, questo libro non avrebbe avuto la forza che ha. È stata una vera scuola di umanità leggere i vostri contributi e sentirmi parte di questa opera collettiva. Dedico questo premio a tutte le donne che ogni giorno lottano, a chi non può più far sentire la propria voce, e a chi sta trovando la forza per rialzarsi.”

Questi i link del videoclip del discorso di Erica Muraca:

da YouTube

da Facebook Watch

https://fb.watch/AP75IgBiW5

Il secondo premio è stato conferito a Erica per “Eco di un Miracolo”, un libro che segna l’inizio profondo e spirituale della sua attuale professione, e che racconta i due anni vissuti accanto a suo padre in coma. Un’esperienza radicale che ha risvegliato in lei una connessione fortissima con Dio e con il proprio destino, e che l’ha portata a diventare oggi una guida per centinaia di persone nei loro percorsi di rinascita e visione.

«“Eco di un Miracolo” racconta un tempo sacro: diciotto mesi di preghiere, pratiche spirituali, tentativi disperati e pieni di fede. Un tempo denso di piccoli miracoli e di un grande miracolo finale: una missione conclamata e manifestata che oggi segna la vita di decine di persone. È da lì che è nato tutto: il mio metodo, la mia vocazione, la mia missione. Portare luce dove c’è buio, anche nei cuori di chi affida a me i propri sogni.» Ci confessa Erica Muraca.

Nel suo intervento, Erica ha sottolineato il valore della testimonianza, anche quando dolorosa, e l’importanza di non smettere mai di raccontare la vita, proprio nei momenti in cui sembra finire.

“Accolgo questo premio come un invito a non smettere mai di raccontare la vita anche quando la vita sembra finire, perché è proprio lì che nascono i miracoli più grandi.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Presidente dell’Accademia Euromediterranea delle Arti, Maria Teresa Prestigiacomo, per averle conferito questi riconoscimenti e per il suo impegno nella promozione di voci femminili capaci di generare cambiamento, bellezza e consapevolezza.

Due premi. Due libri. Due direzioni del cuore.

Da un lato la memoria privata che si fa missione pubblica, dall’altro la denuncia civile che si fa atto d’amore collettivo.

E in mezzo, la voce di Erica Muraca: una voce che guarisce, trasforma, e accende visioni.

Erica Muraca

Regista e Autrice Trasformazionale

www.facebook.com/ericamuraca.officialpage

www.ericamuraca.com

youtube.com/c/ericamuraca

www.instagram.com/tramedierica

Erica Muraca con la pergamena e il trofeo del Premio Grand Prix Excellence Paris Sait Germain Des Prés 2025_Parigi 12-07-2025 Salle Milne Edwards dell’Universite Sorbonne Parigi Amphi_12-07-2025_02 Erica Muraca alla Sorbonne Université di Parigi per il Premio Grand Prix Excellence Paris Sait Germain Des Prés 2025_Parigi 12-07-2025_01 Tutti i premiati di Parigi per il Grand Prix Excellence Paris Sait Germain Des Prés 2025_12-07-2025_02 Tutti i premiati di Parigi per il Grand Prix Excellence Paris Sait Germain Des Prés 2025_12-07-2025 Erica Muraca alla Sorbonne Université di Parigi per il Premio Grand Prix Excellence Paris Sait Germain Des Prés 2025_Parigi 12-07-2025_02 (1)

DOVE SCARICARE E/O LEGGERE GRATUITAMENTE IL SAGGIO “FEMMINICIDIO E NARCISISMO PATOLOGICO: QUALE CORRELAZIONE E COME PREVENIRE RELAZIONI PERICOLOSE”:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Andrea Giostra e AA. VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, V edizione, novembre 2024

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr

QUESTA LA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL SAGGIO:

https://www.facebook.com/FemminicidioENarcisismoPatologico