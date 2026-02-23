Ali di speranza: Il Cardellino di Donna Tartt

Nei libri, la vita si trasforma in parole, in un linguaggio che ci permette di esplorare i nostri desideri e le nostre paure. I personaggi di un romanzo sono come specchi che riflettono la nostra immagine, ci fanno scoprire aspetti di noi stessi che non conoscevamo.

Quante volte ci siamo ritrovati a sognare mondi lontani, a cercare rifugio nella fantasia per sfuggire a una realtà triste e opprimente? Troppe, forse, per poterle contare.

Il mondo del Cardellino è quello in cui avremmo voluto vivere, una Manhattan romantica e decadente, dove le sofferenze del piccolo Theo Decker ci toccano il cuore. Un ragazzino che ha perso la madre a tredici anni, in un attentato terroristico, e da quel giorno è costretto a vivere con una ricca famiglia di Park Avenue. Non gli è rimasto nulla del suo passato, tranne un quadro – il Cardellino, di Carel Fabritius – che porta ovunque con sé, come un talismano.

È un romanzo classico, dove i colori assumono nuove sfumature, toni pastello mai melensi, mai troppo crudi. La vita è un dramma che conosce redenzione, e questa patina di fiaba si posa sulle pagine grazie allo stile di Donna Tartt, ampio, arioso, ornato di metafore. Niente a che vedere con le altre correnti della letteratura americana.

Ne ho letti molti, soprattutto romanzi, ma mai come in questo caso ho amato lo sfondo, lo scenario che rappresenta. Un microcosmo che forse non esiste, popolato da ricchi nevrotici, geniali nerd, tossici e mercanti d’Arte, ragazzi dolcissimi e viziati, ma anche artisti, predatori, finanzieri, sempre all’ombra di case Anni Trenta, di grattacieli e splendidi parchi.

Come scriveva Paul Valéry, “i libri sono come le stelle, non si possono raggiungere, ma ci guidano”. Qualcuno ha criticato il finale, troppo lisergico… e poi quel lieto fine.. ma è questa la sua forza. Donna Tartt ci ha ridato una fiaba, un’opera che ci fa credere ancora nella magia della letteratura. Poche imprese sono all’altezza di questa.

Il Cardellino è un’opera che trascende i confini della letteratura, trovando una nuova vita sullo schermo. L’adattamento cinematografico del 2019, diretto da John Crowley, è un’esperienza visiva e emotiva che completa la magia del romanzo. Con un cast eccezionale e una regia elegante, il film è un viaggio nella sofferenza e nella redenzione di Theo Decker, un ragazzo che trova speranza e identità nel quadro di Carel Fabritius. Vi consiglio vivamente di immergersi in questo mondo, sia attraverso le pagine del libro che sullo schermo, per scoprire la bellezza e la potenza di questa storia.

Stefania Lo Piparo