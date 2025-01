Al Teatrosophia Serena Borelli e Gianni De Feo in “Bianco. Il volto di Jackson Pollock e Lee Krasner” di Marco Buzzi Maresca

Dal 23 gennaio al 3 febbraio 2025

Il prossimo spettacolo della stagione rappresenta un vero e proprio evento. Si tratta di una produzione di Teatrosophia che vede in scena due leoni del palcoscenico: Gianni De Feo e Serena Borelli alle prese con un testo inedito di Marco Buzzi Maresca. Intorno a loro una squadra di professionisti ed artisti che Teatrosophia ha messo a disposizione affinché tutto potesse essere all’insegna dell’eccellenza a partire da Maria Concetta Borgese e da Theo Allegretti.

E poi una grande novità. Bianco sarà in scena per due settimane per un totale di otto repliche.

Sullo sfondo l’America degli anni ’40/’50, delle infinite pianure, degli infiniti oceani, del jazz e della bomba di Hiroshima. L’America del New Deal ma anche dell’incipiente caccia alle streghe del maccartismo.

E le vicende eroiche – fatte di persone alcool cameratismo e competizione dell’avanguardia artistica, che migrava dall’Europa al nuovo mondo.

Il palcoscenico silente del tormento di Jackson Pollock, il gigante dell’espressionismo astratto e dell’action painting.

“Sono Pollock, figlio bastardo di me stesso. 44 anni … Non uno di più.

E dall’eternità mi guardo, eternamente morire nelle mie tele”.

“Sono Lee Krasner, la sua compagna, e dall’eternità di altri 32 anni ancora lo guardo e non gli so negare nulla. Ancora mi trascina a fondo. La pittura era il nostro letto di tenebre.”

Sul bianco delle tele, sul bianco del silenzio, sul bianco di una solitudine infinita, Jackson Pollock e Lee Krasner urlano danzano sussurrano la loro simbiosi il loro amore, il loro disperato lento allontanarsi.

Jackson Pollock non ce la fa a reggere la tensione dell’arte e del successo, risucchiato dall’occhio infantilizzante di una madre reale ed immaginata, dal richiamo a dover essere, dal gigantismo in cui lo proiettano le luci della ribalta, dal gorgo dell’alcolismo. Non ce la fa a cercare solo se stesso.

Lee Krasner – compagna e artista non meno importante – pur attratta dal suo fuoco di tenebra, non ce la fa a farlo essere, a non essere. E mentre la nave si inabissa, parte per la propria tristezza. Nasce. Rinasce a sè stessa.

In una scenografia scarna e bianca come una tela da plasmare, i due personaggi si fondono, si amalgamano intrecciandosi in un corpo a corpo sensuale tra suoni gesti parole, movimenti lenti e ritmi frenetici. Solo i loro volti, bianchi anche questi, si imprimono nella staticità di uno scatto fotografico. Diapositive che scorrono e fermo immagine.

Non è la fotografia della loro vita, ma una cartografia di fantasmi interiori, la danza post mortem del tormento della relazione, del loro delirio ad essere, tra fusionalità eros e distacco, nel tormento del parto.

Al termine dello spettacolo il consueto aperitivo offerto dal teatro

PROMO: https://www.youtube.com/watch?v=-CMMsjG4X1Y

Info & Prenotazioni:

BIANCO il volto di Jackson Pollock e Lee Krasner

di Marco Buzzi Maresca

Orari:

Giovedì e venerdì h 21:00/sabato e domenica h 18:00

Biglietti:

Intero: Euro 15,00+5,00 per tessera associativa/ Ridotto: Euro 12,00+5,00 per tessera associativa valida per tutta la stagione

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2024-2025?view=article&id=71&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2024/2025.

Teatrosophia

via della Vetrina 7 – 00186 Roma

Tel: 06 68801089 – info@teatrosophia.com

Radio Danza è media partner di Teatrosophia

Serena Borelli e Gianni De Feo

in

BIANCO

il volto di Jackson Pollock e Lee Krasner

di Marco Buzzi Maresca

regia

Gianni De Feo

Coreografie e aiuto regia: Maria Concetta Borgese

Musiche originali: Theo Allegretti

Drammaturgia musicale: Gianni De Feo e Roberto Rinaldi

Scene e costumi: Roberto Rinaldi

Disegno luci: Gloria Mancuso

Assistente alla regia: Letizia Nicolais – Video maker: Fabio Patrizi – Sartoria: Giulia Balbi -Foto e grafica: Manuela Giusto –

Tecnici: Sabrina Fasanella e Gennaro Russo

Produzione: Teatrosophia