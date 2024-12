Al Teatrosophia il Concorso Teatrale “Primo Palcoscenico”

Con grande orgoglio Teatrosophia presenta PRIMO PALCOSCENICO, concorso teatrale nato con un intento preciso: quello di offrire appunto il primo palcoscenico ad attrici e attori che si sono diplomati in accademie e scuole di tutta Italia nel 2023 e nel 2024.

Il concorso si svolgerà dal 4 all’8 dicembre: 5 serate come 5 sono gli spettacoli che sono stati selezionati. Uno solo sarà lo spettacolo vincitore determinato dal voto della giuria tecnica. Domenica 8 dicembre si svolgerà poi la premiazione.

Il premio per la compagnia vincitrice consisterà in:

L’intero incasso della serata in cui la Compagnia vincitrice si è esibita; L’inserimento dello spettacolo nella stagione 2025/2026 di Teatrosophia

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e tutte le compagnie partecipanti avranno diritto al 70% dell’incasso della propria serata.

Inoltre il team di Teatrosophia ha deciso di istituire, il “punto social”, ovvero un punteggio che si aggiungerà a quello della giuria tecnica. Tale punteggio sarà determinato dal numero di gradimenti ottenuti esclusivamente sui canali social di Teatrosophia dai video di presentazione degli spettacoli in concorso girati dalle compagnie.

Non mancherà per Primo Palcoscenico il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia dopo ogni spettacolo.

La Giuria tecnica è così composta:

TEATROSOPHIA:

Guido Lomoro – direttore artistico

– direttore artistico Marta Iacopini – attrice e regista

– attrice e regista Maria Concetta Borgese – danzatrice, coreografa e attrice

– danzatrice, coreografa e attrice Ilenia Costanza – drammaturga, regista e attrice

– drammaturga, regista e attrice Lorena Vetro – produttrice, cantante e attrice

– produttrice, cantante e attrice Alessandra Di Tommaso – attrice

– attrice Andrea Cavazzini – ufficio stampa

– ufficio stampa

GUESTS:

Francesco Baj – drammaturgo

– drammaturgo Gianni De Feo – attore e regista

– attore e regista Ninni De Rossi Giromella – docente Accademia Silvio D’Amico

– docente Accademia Silvio D’Amico Flavio Marigliani – attore e regista

– attore e regista Mauro Toscanelli – attore e regista

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI

Mercoledì 4 dicembre ore 21.00

La Compagnia COLLETTIVO LEHDET

presenta

IO E ALICE

(quello che la pioggia fa con le ciliegie)

di: Sabrina Ponticelli e Giacomo Seca

con la supervisione di Claudia Genolini

Con: Sabrina Ponticelli e Giacomo Seca

Regia: Claudia Genolini

Una volta preso coscienza dell’importanza del tempo, c’è ancora possibilità di rimediare ai propri errori?

Alice e Leo si incontrano in un pub. Alice si avvicina al juke-box ma è bloccato e non può ascoltare la sua canzone. Leo la vede, le presta un gettone. I due passano tutta la serata insieme a parlare di loro stessi. E poi… all’improvviso, il nastro si riarrotola e… Alice e Leo si ritrovano nello stesso pub, seduti nello stesso tavolo, cinque anni dopo! Come è possibile? Cosa è successo? Perché sono lì?

Giovedì 5 dicembre ore 21.00

La Compagnia ALTRIOLTRE

Presenta

PAGINA BIANCA

di: Greta Croce

Con: Monica Attianese, Mery Calamita, Gianluca Rossetti

Regia: Monica Attianese

Quante volte vi è capitato di avere aspettative che poi non si sono mai concretizzate?

Una giovane coppia è impegnata nella stesura di una storia, o meglio, nella creazione del protagonista perfetto. Il loro lavoro darà vita a una protagonista del tutto fuori dal comune. Cosa accadrà quando una tormenta emotiva si scatenerà nella vita dei giovani, spezzando la linea di confine tra il vero e l’immaginario?

Venerdì 6 dicembre ore 21.00

La Compagnia CHOROSPHONE’

Presenta

LA LACRIMA DI PIERROT

di: Valeria Maria Lucchetti

Con: Angelica Dini, Valeria Maria Lucchetti, Ludovica Litterio, Sara Morassut

Coreografie: Pamela Micarelli e Valeria Maria Lucchetti

Regia: Valeria Maria Lucchetti e Angelica Dini

…dell’amore nella dimensione trasognata dell’illusione…

Pierrot, estasiato dalla vista della Luna, anela a farne la sua amante. I tentativi rocamboleschi e ben poco assennati di acciuffare il chiarore agognato, si traducono nello spegnimento dello scintillio latteo stesso. Benché impossibilitato a stringere l’oggetto delle sue brame, Pierrot non si arrende e saprà apporsi una lente sui generis, che gli permetterà di apprezzare la vita così com’è: la scia esilarante di una lacrima.

Sabato 7 dicembre ore 18.00

GIANMARIA CAPECE

presenta

Faccia a Faccia co ‘O Signore

(Dall’Inferno al Paradiso)

Scritto, diretto e interpretato da: Gianmaria Capece

Al piano: Lorenzo Annarumma

Se provassimo a dare alla morte il significato più opportuno, forse riusciremmo ad aver maggiore rispetto per la nostra vita.

Il rapporto del popolo campano con l’aldilà. Questo è il filo conduttore. Lo scopo è quello di compiere un viaggio che con la poesia e con la musica ci conduca a comprendere il senso della vita proprio attraverso ciò che pone alla vita stessa pone fine.

Domenica 8 dicembre ore 18.00

La Compagnia STORIE DI PIAZZA

presenta

IL RESTO E’ SOGNO

di: Luca Falleri

Con: Milena Aldini, Maria Letizia Chezza, Dalila di Palma, Luca Falleri, Emanuele Giaccardi, Davide Ingannamorte, Irene Macuz, Alessia Zamperini.

Regia: Storie di piazza

Commedia e tragedia si intrecciano attraverso i temi dell’amore, della follia e del destino.

Una fusione creativa di due grandi opere di William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate e Amleto. Al centro di entrambe le storie c’è la Viola del pensiero che unisce il sogno all’incubo, la realtà all’illusione.

ASSISTENTE TECNICO PER TUTTI GLI SPETTACOLI: Gennaro Russo

DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 21.00: PREMIAZIONE

Biglietti:

Intero: Euro 14,00+tessera associativa

Ridotto: Euro 11,00+tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=85&catid=9

Prima di prenotare è necessario tesserarsi su questo link:

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Teatrosophia – Via della Vetrina, 7 – 00186 Roma

Tel. 06.68891089