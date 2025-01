Al Teatro di Documenti “L’Ultimo sorriso di un condannato a morte”

Approda al Teatro di Documenti, dal 17 al 19 gennaio, L’ULTIMO SORRISO DI UN CONDANNATO A MORTE, spettacolo scritto e diretto da Gianluca Riggi. “Ridi stella, che stasera prima di cena ti faranno fare un altro bel giro sulla giostra.” Un giro di giostra alla quale sono condannati i tre personaggi: Willie, Luca e Marco all’interno di uno spazio confinato. Di quale giro di giostra stiamo parlando?

Gli spettatori si ritroveranno immersi nello stesso giro di giostra dei tre attori, progressivamente verranno calati nello stesso ambiente concentrazionario, respireranno assieme a loro, condivideranno le attese, le ansie, si perderanno, cercheranno una normalità nella anormalità.

L’ambiente esterno ormai è distrutto da una guerra, la guerra, il tempo e la memoria vengono scanditi dal rumore degli aerei che i nemici usano nelle ore diurne e notturne per non dare requie, mai, al popolo degli inermi, quasi a formare un ronzio di calabroni. Un ronzio di calabroni che si ripercuote nelle teste e nello spazio, un campo, una stanza, un rifugio, una cella, un luogo dove i tre uomini hanno ormai già assorbito la rassegnazione di ciò che li circonda e di ciò che infine accadrà, vivono le loro giornate con ripetitività, e ogni mattina compiono la stessa sequenza di gesti, quasi rituali, la stessa sequenza di parole e discorsi. Mentre tutto è maceria, loro cercano di vivere “la normalità dell’anormalità” ripercorrendo la memoria anch’essa trasformatasi in paura, paura di ricordare ciò che è stato prima, assumendo toni comici dove la realtà diviene surreale e il grottesco con il comico anticipano inesorabilmente il tragico.

INFO:

L’Ultimo sorriso di un condannato a morte

di Gianluca Riggi

con Fabio Bisceglie, Valerio Bonanni, Gianluca Riggi

Una produzione SemiVolanti A.P.S.

DAL 17 AL 19 GENNAIO

TEATRO DI DOCUMENTI-ROMA